«Просим Аллаха дать силы для победы над коронавирусом»: Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-Байрама

Глава Чечни Рамзан Кадыров 23 мая поздравил мусульман с наступлением Ураза-Байрама .

- Ассаламу алайкум! Завершился благословенный месяц Рамадан. В священной Мекке увидели новую Луну и сообщили всем мусульманам радостную весть о наступлении праздника Ураза-Байрам, - обратился он к мусульманам.

Чеченский лидер ответил, что несмотря на непростое время, которое переживает всё человечество из-за угрозы распространения коронавируса, «последователи Сунны Пророка Мухаммада, жители Чеченской Республики - достойно выдержали это испытание».

- Я очень рад, что Всевышний Аллах наделил нас благом совершать как можно больше добрых дел, помогать ближним, нуждающимся людям в этот священный месяц. Мы уповаем только на Его благословение, прося в своих молитвах мира и благополучия для мусульман Чечни, России и всего мира, - написал глава республики в соцсети.

Также Рамзан Кадыров сообщил, что просит Аллаха дать всем силы «для победы над коварным злом - вирусом COVID-19, поглотившим многие страны».

- Поздравляю всех мусульман России с наступившим праздником разговения Ид аль-Фитр! Пусть Милостивый Аллах примет ваши посты, ответит на все молитвы и благие дела, вознаградит вас наивысшим благом и укрепит ваш иман на праведном пути последователей Корана и Сунны, - выразил слова-поздравления чеченский лидер.

Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-Байрама.

Ранее спикер парламента Чечни Магомед Даудов вышел на связь с жителями региона, чтобы прокомментировать сплетни о состоянии здоровья Рамзана Кадырова.

Даудов сообщил, что сообщения о заражении чеченского лидера коронавирусом не соответствуют действительности.

— Ходят разные сплетни. Что только не говорят. Я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров. То, что пишут и говорят о нем — это все неправда, — утверждает спикер парламента республики.

Напомним, что ранее в соцсетях и СМИ появились слухи о том, что у чеченского лидера заподозрили коронавирус. Авторы сообщений утверждают, что подтверждения диагноза пока нет, однако у Кадырова якобы развилась пневмония.

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