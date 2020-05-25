2020-05-25T08:19:21+03:00
Происшествия

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 25 мая 2020: несмотря на рост заболеваемости, 81% коек свободны

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 25 мая 2020 года
Евгения СОКОРЕВА
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Число больных COVID-19 изменилосьЧисло больных COVID-19 изменилосьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 25 мая 2020: за сутки диагноз подтвердился еще у 79 человек. Общее число выявленных больных перевалило за две тысячи – всего 2011 случаев. По информации оперативного штаба края, в том числе 40 (+2) летальных исходов и 750 (+32) выздоровлений.

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Как уточнили "КП-Северный Кавказ" в Минздраве СК, на сегодня тяжелое течение болезни отмечается у 38 пациентов, 15 из них – на аппаратах ИВЛ. А еще 148 человек остаются в состоянии средней степени тяжести. Остальные же чувствуют себя удовлетворительно.

- В стационарах на лечении находятся 733 пациента, у которых диагностирована внебольничная вирусная пневмония, вызванная, в том числе, COVID-19, - комментируют в ведомстве.

При этом, несмотря на рост заболеваемости, в медучреждениях края свободны более 81% от 2587 инфекционных коек. Это места предназначенные для оперативного оказания помощи при коронавирусе и респираторной симптоматике.

- Свободны также 86% реанимационных коек, где оказывают помощь тяжелым пациентам, - добавили в Минздраве СК.

Кстати, под медицинским наблюдением находятся 6969 жителей Ставрополья. А завершился карантин для 16 897 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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