Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 25 мая 2020: несмотря на рост заболеваемости, 81% коек свободны

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 25 мая 2020: за сутки диагноз подтвердился еще у 79 человек. Общее число выявленных больных перевалило за две тысячи – всего 2011 случаев. По информации оперативного штаба края, в том числе 40 (+2) летальных исходов и 750 (+32) выздоровлений.

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Как уточнили "КП-Северный Кавказ" в Минздраве СК, на сегодня тяжелое течение болезни отмечается у 38 пациентов, 15 из них – на аппаратах ИВЛ. А еще 148 человек остаются в состоянии средней степени тяжести. Остальные же чувствуют себя удовлетворительно.

- В стационарах на лечении находятся 733 пациента, у которых диагностирована внебольничная вирусная пневмония, вызванная, в том числе, COVID-19, - комментируют в ведомстве.

При этом, несмотря на рост заболеваемости, в медучреждениях края свободны более 81% от 2587 инфекционных коек. Это места предназначенные для оперативного оказания помощи при коронавирусе и респираторной симптоматике.

- Свободны также 86% реанимационных коек, где оказывают помощь тяжелым пациентам, - добавили в Минздраве СК.

Кстати, под медицинским наблюдением находятся 6969 жителей Ставрополья. А завершился карантин для 16 897 человек.