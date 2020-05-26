2020-05-26T14:33:14+03:00
Общество

Отчет о результатах деятельности СКФУ за 2019 год

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет»
Руслан АПОЛЛОНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба вузаФото: пресс-служба вуза
Изменить размер текста:

Продолжение отчета о деятельности СКФУ за прошедший год

Продолжение отчета о деятельности СКФУ за прошедший год

Продолжение отчета о деятельности СКФУ за прошедший год

Продолжение отчета о деятельности СКФУ за прошедший год

Продолжение отчета о деятельности СКФУ за прошедший год

Продолжение отчета о деятельности СКФУ за прошедший год

Продолжение отчета о деятельности СКФУ за прошедший год

Продолжение отчета о деятельности СКФУ за прошедший год

Продолжение отчета о деятельности СКФУ за прошедший год

Продолжение отчета о деятельности СКФУ за прошедший год

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российские школы после открытия будут работать по-новому: для каждого класса должны составить свой график
Роспотребнадзор опубликовал рекомендацию для учебных заведений пересмотреть время начала уроков, чтобы избежать скопления учащихся в вестибюлях и на переменах
Новости 24
В ВТБ в Северной Осетии рассказали, как помогают клиентам в условиях пандемии
В Ставрополе рассказали, где больше всего заболевших коронавирусом
На Ставрополье более 7 тысяч родителей получат повышенное пособие по уходу за ребенком до полутора лет
В Невинномысске начали бурить сваи для нового путепровода
Ставрополью выделили 1,5 млрд рублей на преодоление последствий коронавируса
Более 286 тысяч продуктовых наборов раздали на Ставрополье
На Ставрополье расширены меры господдержки арендаторов федерального имущества
В Ингушетии отмыли 250 миллионов рублей при учете электроэнергии
Больше 160 человек переселят из аварийного жилья в новое на Ставрополье
В Ставрополе отремонтировали две дороги
На Ставрополье скутерист с пассажиром попали под колеса машины
На Ставрополье построят еще один ветропарк за 8,4 млрд рублей
На Ставрополье искусственно увеличивают осадки
В Кисловодске два человека пострадали в аварии с автобусом
«Она не алкоголичка или наркоманка!»: звезды заступились за мать-вегана, морившую голодом дочь
В Чечне отменили введенный из-за коронавируса запрет на совершение никяха
В Ставрополе проверили, как магазины и аптеки соблюдают масочный режим
На Ставрополье от коронавируса скончался 41 человек
На Ставрополье запустили новый интернет-проект «Внимание, очаг аварийности!»
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 75 человек