Отчет о результатах деятельности СКФУ за 2019 год
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет»
Фото: пресс-служба вуза
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Продолжение отчета о деятельности СКФУ за прошедший год
Продолжение отчета о деятельности СКФУ за прошедший год
Продолжение отчета о деятельности СКФУ за прошедший год
Продолжение отчета о деятельности СКФУ за прошедший год
Продолжение отчета о деятельности СКФУ за прошедший год
ИСТОЧНИК KP.RU