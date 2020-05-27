2020-05-27T10:17:32+03:00
Происшествия

Мэра Магаса госпитализировали после аварии на служебной машине

Градоначальник ингушской столицы попал в ДТП на выезде из города
Варвара АНТОНОВА
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Руслан Арсамаков. Фото: мэрия МагасаРуслан Арсамаков. Фото: мэрия Магаса
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В Ингушетии произошло ДТП с участием мэра Магаса Руслана Арсамакова. Чиновник получил травмы, его госпитализировали, сообщает источник в мэрии города.

По его словам, авария случилась поздно ночью 26 мая на выезде из Магаса. Машина вылетела в кювет с моста. Однако другие СМИ уверяют, что служебная машина Арсамакова врезалась в ограждение.

- Причиной ДТП мог стать наезд на сооружение моста. Глава города с различными травмами госпитализирован, - говорит источник в администрации.

Сейчас на месте работают инспекторы, которым предстоит выяснить причину ДТП.

Отметим, что 57-летний Арсамаков стал мэром в конце 2019 года. Последние несколько лет чиновник возглавлял электросеть Магаса в качестве директора.

"КП - Северный Кавказ" следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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