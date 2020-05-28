«С 20% поражением легких отправляют домой!»: на Кавказе нет мест для больных коронавирусом

С 45-летней Заремой К. из Черкесска мы заговорили о больных брате и матери, которых на прошлой неделе до последнего не принимали в переполненный ковидный госпиталь. Но узнали потом, что вирус нашли у ее тети-фельдшера, сестры, подозрение на COVID-19 – у беременной дочери, а в родном селе женщины едва не каждый чем-то болен, но боится вызвать врача, чтобы не попасть в статистику по инфицированным. Подробнее о том, что происходит в КЧР — в материале «КП-Северный Кавказ».

«С 20% ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕГКИХ ОТПРАВЛЯЮТ ДОМОЙ!»

44-летний брат героини вместе с их матерью живет в пригороде Черкесска. Неделю он тяжело проболел дома — мучился от одышки, высокой температуры, слабости. Участкового семья вызвала в прошлую пятницу, 22 мая. Но врач не приехал — сказал ждать до понедельника. За выходные стало еще хуже. Близкие всерьез заволновались, заподозрив коронавирус. В обещанный день врач приехал, но разглядел только ОРВИ. «Не похоже на коронавирус», - заявил он, даже не предложив пройти тест. Семье пришлось устроить скандал на «горячей линии» республиканского Минздрава, чтобы за мужчиной приехала «Скорая» и провела тест. Уже на следующий день его увезли на кислородную поддержку в ковидный госпиталь Городской клинической больницы Черкесска. У мужчины подтвердился COVID-19.

- Брат — астматик. Говорить уже не мог, задыхался, - рассказывает собеседница. – Тогда же заболела 71-летняя мама. Несмотря на возраст, сахарный диабет и панкреатит (!), ее тоже не хотели вести в больницу. Два дня она пролежала дома. Мы сами выбили КТ в Усть-Джегуте, диагностировали 20% поражение легких. «Скорая» повезла маму в один госпиталь Черкесска — не взяли. В другой — тоже отказали.Говорили: «Не такая «тяжелая» пациентка, чтобы занимать место». С 20% поражением легких отправляют домой! Снова пришлось ругаться и жаловаться, чтобы добиться госпитализации.

Болезнь подтвердилась и у других родственников женщины. Тетя Заремы работает фельдшером в селе Пристань (Прикубанский район КЧР). Совпало, что тогда же и ее увезли в госпиталь Черкесска с COVID-19. Куда 14 мая с трудом, но попала еще и двоюродная сестра героини старше 50 лет с сахарным диабетом и пневмонией. Последнюю, кстати, выписали 17 числа, всего через 3 дня лечения.

- Я сама месяц тяжело проболела. Заразила беременную дочь — было подозрение на коронавирус. Но потом пришли отрицательные тесты, - продолжает собеседница.

СТЫДЯТСЯ БОЛЕЗНИ

Кстати женщина, родом из села Пристань, где работает ее тетя. Из общения со знакомыми, которые живут там, утверждает: только у них от COVID-19 скончались 5 человек родственников пожилого возраста.

- Там многие болеют сейчас, но лечатся сами. Все считают постыдным заразиться коронавирусом. Менталитет такой, - говорит Зарема.

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ОФИЦИАЛЬНО БОЛЬНЫХ ПОЧТИ НЕТ

Официальные цифры неожиданные. «КП-Северный Кавказ» связалась с пресс-секретарем местного управления Роспотребнадзора. Елена Покровская ответила, что в Прикубанском районе, где расположен этот населенный пункт, зарегистрировано всего 45 случаев заражения. А таких сел как Пристань там еще 11.

- Мы призываем верить только официальной статистике от оперативного штаба, - ответила специалист.

Напомним, что в Черкесске 25 мая от коронавируса умерла Муслимат Тохтаулова. Отважная женщина потратила 12 лет жизни на суды с онкологами, по ошибке удалившими ей грудь. Это в ее истории врачи спутали укус паука с раком. И кроме операции, провели Муслимат 18 курсов химиотерапии. Женщина скончалась за 2 дня до очередного суда, так и не успев добиться справедливости. Ее близкая подруга Алла Русакова также рассказала нам, что Тохтаулову до последнего отказывались брать в переполненный госпиталь. А когда этого добились — было слишком поздно. В больнице женщина провела лишь 3 дня.

При этом, согласно официальной статистике, в КЧР наименьший прирост инфицированных и летальных исходов в СКФО За все время, по данным Оперштаба, там выявили лишь 895 случаев заболевания COVID-19, включая 5 смертей.

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