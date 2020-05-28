2020-05-28T17:44:37+03:00
Общество

Как максимально обезопасить онлайн-шопинг

Специалисты рассказали, как избежать неудачного опыта и потери денег, делая покупки в интернете
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Покупки в интернете нужно делать по правилам!Покупки в интернете нужно делать по правилам!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В последние месяцы из-за эпидемиологической обстановки резко выросло число онлайн-покупок - во многих случаях интернет стал важным связующим звеном для продавцов и покупателей. Однако присущее многим желание найти качественный товар по выгодной цене может сыграть злую шутку: есть риск столкнуться с мошенниками. Рассказываем, что стоит иметь в виду, чтобы избежать неудачного опыта и потери денег.

Итак, как и прежде, целью мошенников зачастую являются не только финансовые средства, но и конфиденциальные данные пользователей. Нередко аферисты пытаются заполучить все это посредством фишинговых рассылок - они похожи на привычные письма от известных брендов, магазинов, ресторанов, развлекательных площадок и разнообразных сервисов.

Как правило, человек видит выгодные сообщения о распродажах и скидках, промоакциях, конкурсах, розыгрышах призов и т. п. Причем такие письма обычно содержат призыв к срочному действию - нужно срочно купить, зарегистрироваться, активировать скидочный купон и т. д. Делается все, чтобы мотивировать пользователя сразу же перейти по ссылке или открыть вложение.

Дальше, как объясняют специалисты, возможны варианты: сайт злоумышленников пытается атаковать браузер жертвы и получить доступ к ее персональному компьютеру, либо происходит загрузка вредоносных файлов в результате действий на фейковом сайте.

- Получив контроль над компьютером пользователя, мошенники могут собрать учетные данные от различных систем, учетных записей в почтовых сервисах и соцсетях и другую информацию, а кроме того, установить программное обеспечение, которое будет записывать все вводимые пользователем символы, - говорит пресс-секретарь Ставропольского филиала Ростелекома Анна Пинчукова. - Это позволит злоумышленникам узнать в том числе и пароли, а также данные банковских карт. Кража денежных средств в таком случае не заставит себя долго ждать.

В Региональном центре финграмотности Ставрополья напоминают, что любой призыв (особенно в письме от неизвестного отправителя) перейти по какой-либо внешней ссылке или открыть вложение - это уже весомый повод задуматься.

Как минимум, нужно сделать паузу и внимательно проверить данные в тексте и подписи отправителя: соответствуют ли телефон, адрес сайта и почтовый домен указанной организации оригинальным контактам (их можно легко найти в поисковике). Как правило, этих несложных действий уже бывает вполне достаточно, чтобы в потоке спама выявить действительно стоящее предложение и не попасться на удочку фишеров.

Что касается непосредственно покупок, то целесообразно завести специальную платежную карту (к слову, она может быть цифровой) для оплаты покупок в интернете. При необходимости потребуется перечислять на нее со своего основного счета лишь ограниченную сумму для покупки конкретного товара, советуют специалисты ставропольского отделения Южного ГУ Банка России. Таким образом, даже при столкновении с аферистами в безопасности останутся основные финансовые средства человека.

Пять правил безопасного шопинга в интернете

1. Совершайте покупки в проверенных интернет-магазинах. Откажитесь от сомнительных ресурсов.

2. Используйте только сертифицированные интернет-браузеры. Стоит убедиться в наличии «https» или иконки в виде замочка в адресной строке браузера (уважающие себя организации давно используют протокол https, позволяющий шифровать трафик и тем самым повысить уровень безопасности сайта).

3. Оформите для шопинга в Сети виртуальную карту, где в моменте будет ровно так сумма, что необходима для конкретной покупки. В ином случае деньги поможет обезопасить лимит на траты на основной карте - мошенники не смогут похитить суммы, превышающие его.

4. Не отключайте услугу СМС-информирования, чтобы всегда быть в курсе операций по карте и при необходимости иметь возможность оперативно заблокировать ее.

5. Никогда и никому не сообщайте данные банковской карты, логин и пароль от мобильного банка, одноразовые пароли из СМС-сообщений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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