Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 29 мая 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: рассказываем о городах и селах с наибольшим числом зарегистрированных жителей с COVID-19.
Публикуем список с населенными пунктами региона на 29 мая:
Ставрополь – 263
Пятигорск – 250
Невинномысск – 169
Кочубеевское – 90
Чернолесское (Новоселицкий район) – 68
Ессентуки – 61
Левокумское – 55
Кисловодск – 58
Иноземцево – 45
Буденновск – 37
Зеленокумск – 36
Степное (Степновский район) – 35
Нефтекумск – 33
Арзгир (Арзгирский район) – 31
Барсуковская (Кочубеевский район) – 27
Георгиевск – 35
Минеральные воды – 28
Зольская (Кировский горокруг) – 25
Казьминское (Кочубеевский район) – 25
Иргаклы (Степновский район) – 21
Благодарный – 21
Михайловск – 21
Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 20
Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 19
Ивановское (Кочубеевский район) – 18
Ессентукская (Предгорный район) – 17
Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 17
Соломенское (Степновский район) – 16
Новопавловск (Кировский горокруг) – 16
Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14
Архангельское (Буденновский район) – 13
Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 13
Урожайное (Левокумский район) – 12
Суворовская (Предгорный район) – 12
Грушевское (Александровский район) – 11
Незлобная (Георгиечский горокруг) – 11
Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 11
Свободы (горокруг Пятигорск) – 10
Обильное (Георгиевский горокруг) – 10
Заветное (Кочубеевский район) – 10
Юца (Предгорный район) – 10
Каясула (Нефтекумский горокруг) – 9
Долиновка (Новоселицкий район) – 9
Александровское – 9
Правокумское (Левокумский район) – 8
Комсомолец (Кировский горокруг) – 7
Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 7
Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 7
Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7
Величаевское (Левокумский район) – 7
Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 6
Полыновский (Буденновский район) – 6
Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 6
Спасское (Благодарненский горокруг) – 6
Курсавка (Андроповский район) – 6
Казинка (Андроповский район) – 6
Новоселицкое (Новоселицкий район) – 6
Полыновский (Буденновский район) – 6
Краснокумское (Георгиевский горокруг) – 6
Ясная Поляна – 6
Крутобалковский (Новоалександровский горокруг) – 6
Петропавловское (Арзгирский район) – 6
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ИСТОЧНИК KP.RU