2020-05-29T07:29:30+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 29 мая 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА
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Указываем населенные пункты с наибольшим числом больныхУказываем населенные пункты с наибольшим числом больныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: рассказываем о городах и селах с наибольшим числом зарегистрированных жителей с COVID-19.

Публикуем список с населенными пунктами региона на 29 мая:

Ставрополь – 263

Пятигорск – 250

Невинномысск – 169

Кочубеевское – 90

Чернолесское (Новоселицкий район) – 68

Ессентуки – 61

Левокумское – 55

Кисловодск – 58

Иноземцево – 45

Буденновск – 37

Зеленокумск – 36

Степное (Степновский район) – 35

Нефтекумск – 33

Арзгир (Арзгирский район) – 31

Барсуковская (Кочубеевский район) – 27

Георгиевск – 35

Минеральные воды – 28

Зольская (Кировский горокруг) – 25

Казьминское (Кочубеевский район) – 25

Иргаклы (Степновский район) – 21

Благодарный – 21

Михайловск – 21

Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 20

Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 19

Ивановское (Кочубеевский район) – 18

Ессентукская (Предгорный район) – 17

Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 17

Соломенское (Степновский район) – 16

Новопавловск (Кировский горокруг) – 16

Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14

Архангельское (Буденновский район) – 13

Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 13

Урожайное (Левокумский район) – 12

Суворовская (Предгорный район) – 12

Грушевское (Александровский район) – 11

Незлобная (Георгиечский горокруг) – 11

Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 11

Свободы (горокруг Пятигорск) – 10

Обильное (Георгиевский горокруг) – 10

Заветное (Кочубеевский район) – 10

Юца (Предгорный район) – 10

Каясула (Нефтекумский горокруг) – 9

Долиновка (Новоселицкий район) – 9

Александровское – 9

Правокумское (Левокумский район) – 8

Комсомолец (Кировский горокруг) – 7

Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 7

Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 7

Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7

Величаевское (Левокумский район) – 7

Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 6

Полыновский (Буденновский район) – 6

Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 6

Спасское (Благодарненский горокруг) – 6

Курсавка (Андроповский район) – 6

Казинка (Андроповский район) – 6

Новоселицкое (Новоселицкий район) – 6

Полыновский (Буденновский район) – 6

Краснокумское (Георгиевский горокруг) – 6

Ясная Поляна – 6

Крутобалковский (Новоалександровский горокруг) – 6

Петропавловское (Арзгирский район) – 6

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ИСТОЧНИК KP.RU

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