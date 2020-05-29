«Чтобы дух продолжал сопротивляться болезни»: в Дагестане врачи «лечат» пациентов с коронавирусом лезгинкой

В Дагестане врачи лечат пациентов в «красной зоне» не только дорогостоящими препаратами, но и лезгинкой. Медики понимают, что дух истинных горцев, да и простая улыбка в трудный период необходимы, чтобы помочь справиться с недугом. Удивительный танец посреди отделения для больных коронавирусом сняли очевидцы.

В Дагестане лезгинка — не только часть национальной традиции. Танец выражает в себе дух гор. В самые радостные моменты жители региона всегда пускаются впляс: так было и в моменты побед Хабиба Нурмагомедова, без лезгинки не обходится любая свадьба.

Оказалось, что без лезгинки не обойдется и болезнь! Врачи одной из больниц, чтобы поддержать дух пожилых мужчин, госпитализированных с тяжелым диагнозом, решили станцевать с ними и для них лезгинку.

Лезгинка в "красной зоне" - лечим коронавирус по-дагестански.Видео: соцсети

Видео, снятое на камеру телефона очевидцами тут же разлетелось по соцсетям.

— Мы должны поднять больной Дагестан на ноги! Сегодня многим заболевшим нужна особенная, мощная поддержка. Чтобы дух продолжал сопротивляться болезни. Самый эффективный способ — сочетание чтения Корана и физической активности, — считают дагестанцы.

Сказано — сделано. И танец действительно поднимает на ноги! На кадрах ролика видно, как пожилой мужчина не может отказать девушке-врачу и с улыбкой поднимается с постели, чтобы станцевать лезгинку!

Пользователи соцсетях рассыпались в комплиментам медикам. Люди подчёркивают героизм врачей, которые не теряют силы духа в самых трудных ситуациях. И готовы отдать все силы ради спасения людей. Даже если придется танцевать в тяжелых защитных костюмах и масках.

— Ай, спасибо вам, дорогие! — пишут пользователи. — И больным настроение подняли, и нам. Приятно видеть, тепло на душе становится. Этот народ не сломить!

Напомним, на утро 29 мая в Дагестане зафиксировано 4704 случая заражения коронавирусом. 201 человек умер. Ещё порядка 700 скончалось от вирусной пневмонии.

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