2020-05-29T03:25:43+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 29 мая 2020: официально в республике осталось 26 больных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 29 мая 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 29 мая 2020: в республике, согласно официальной статистике Оперштаба, осталось 26 больных коронавирусом. При этом премьер-министр Мишустин выделил 2 миллиарда на строительство госпиталей для зараженных. «Комсомольская правда» разобралась в новостях.

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По данным на 29 мая 2020 года коронавирусом в Дагестане заразилось 4579 человек. За день эта цифра увеличилась на 124 человека. Однако, одновременно, за те же сутки был выписан 241 пациент. Всего выздоровевших — 4402 человека.

Более того, 151 пациент умер. Это плюс 21 летальный исход за день. Таким образом, по данным Оперштаба, в регионе осталось всего 26 больных коронавирусной инфекцией.

«КП» связалась с оперативным штабом региона. По их словах, в абсурдной ситуации разбираются. Минздрав Дагестана сообщил, что де-факто в больницах с COVID-19 сейчас находится 882 человека. Таким образом, в официальную статистику, вероятнее всего, закралась ошибка. Подробности и пояснения в Оперштабе обещают дать позже.

Напомним, эпидемия в Дагестане нанесла существенный удар. Порядка 700 человек скончались от вирусной пневмонии, ещё 151 человек — от коронавируса. Жители болели целыми сёлами. Однако сейчас, по сведениям регионального Минздрава, ситуация начинает стабилизироваться.

«КП - Северный Кавказ» продолжает следить за развитием ситуации в республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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