В Дагестане открыт второй полевой госпиталь для больных коронавирусом

Военные медики приступили к развертыванию второго военного госпиталя для больных COVID-19 в Дагестане. Общая вместимость двух госпиталей Минобороны — 200 пациентов.

Почему люди с сахарным диабетом болеют тяжелой формой COVID-19 00:00 00:00

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, военные медики из подмосковного Алабино завершили марш в 2 000 километров до места назначения — села Ботлих в Республике Дагестан. Колонна насчитывала 42 единицы спецтехники и 7 прицепов.

— В полевом госпитале уже развернуты и готовы к принятию пациентов приемо-сортировочное отделение, отделение анестезиологии и реанимации, госпитальное, инфекционное, и санитарно-эпидемиологическое отделения. Кроме того, здесь будет работать лаборатория для исследования проб на коронавирус, — говорится в сообщении Минобороны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/781271" frameborder="0"></iframe> Военнослужащие ЗВО приступили к развертыванию полевого госпиталя в Дагестане.

В ботлихском госпитале планируется установить современную медтехнику, необходимую для работы с больными COVID-19. Это аппараты ИВЛ, УИЗ, анализаторы крови. Прием пациентов начался с утра 26 мая. С больными работают 135 военнослужащих, в том числе 72 военных медика. Главная цель работы госпиталя — оказать помощь дагестанским врачам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, что ситуация с COVID-19 в республике вызывала серьёзные беспокойства. По официальным данным, в республике уже 4294 человека заражены коронавирусом. Число летальных исходов удручает — 118 человек скончались.

По данным Минздрава, в регионе зафиксирована ещё более серьёзная вспышка вирусной пневмонии. На начало прошлой недели, в больницах находилось порядка 13 тысяч человек. Около 700 заражённых скончались. Главный пульмонолог региона предположил, что порядка 95% случаев может быть связано с эпидемией коронавируса.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 26 мая 2020: Минобороны помогает в борьбе с COVID-19

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 26 мая 2020: в республике открываются военные госпитали для больных коронавирусом, рядом Минобороны разворачивает палаточные обсервации для пациентов с подозрением на COVID-19. Республика получает всю необходимую поддержку от федерального центра в борьбе с эпидемией (подробности).