2020-05-26T14:51:19+03:00
Общество

В Дагестане открыт второй полевой госпиталь для больных коронавирусом

Медучреждения рассчитаны на 200 коек [видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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В Дагестане развернуты два полевых госпиталяВ Дагестане развернуты два полевых госпиталяФото: Виталий ТИМКИВ
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Военные медики приступили к развертыванию второго военного госпиталя для больных COVID-19 в Дагестане. Общая вместимость двух госпиталей Минобороны — 200 пациентов.

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Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, военные медики из подмосковного Алабино завершили марш в 2 000 километров до места назначения — села Ботлих в Республике Дагестан. Колонна насчитывала 42 единицы спецтехники и 7 прицепов.

— В полевом госпитале уже развернуты и готовы к принятию пациентов приемо-сортировочное отделение, отделение анестезиологии и реанимации, госпитальное, инфекционное, и санитарно-эпидемиологическое отделения. Кроме того, здесь будет работать лаборатория для исследования проб на коронавирус, — говорится в сообщении Минобороны.

Военнослужащие ЗВО приступили к развертыванию полевого госпиталя в Дагестане.

В ботлихском госпитале планируется установить современную медтехнику, необходимую для работы с больными COVID-19. Это аппараты ИВЛ, УИЗ, анализаторы крови. Прием пациентов начался с утра 26 мая. С больными работают 135 военнослужащих, в том числе 72 военных медика. Главная цель работы госпиталя — оказать помощь дагестанским врачам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, что ситуация с COVID-19 в республике вызывала серьёзные беспокойства. По официальным данным, в республике уже 4294 человека заражены коронавирусом. Число летальных исходов удручает — 118 человек скончались.

По данным Минздрава, в регионе зафиксирована ещё более серьёзная вспышка вирусной пневмонии. На начало прошлой недели, в больницах находилось порядка 13 тысяч человек. Около 700 заражённых скончались. Главный пульмонолог региона предположил, что порядка 95% случаев может быть связано с эпидемией коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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