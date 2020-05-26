Коронавирус в Дагестане, последние новости на 26 мая 2020: Минобороны помогает в борьбе с COVID-19

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 26 мая 2020: в республике открываются военные госпитали для больных коронавирусом, рядом Минобороны разворачивает палаточные обсервации для пациентов с подозрением на COVID-19. Республика получает всю необходимую поддержку от федерального центра в борьбе с эпидемией.

По данным на утро 26 мая коронавирусом в Дагестане заражено 4205 человек. За сутки прибавилось ещё 110 пациентов. Кроме того, в последние несколько дней стремительно растет число жертв болезни. За 24 часа скончались ещё 13 человек. Общее число смертей выросло до 97. Это четвертый результат по стране вслед за Москвой, Мособластью и Санкт-Петербургом. Отметим, что число жертв вирусной пневмонии превышает эту цифру несколько раз. На 18 марта их было порядка 700.

Существенными темпами растёт число выздоровлений. По официальной статистике около 75% заражённых уже выписаны из больниц — 3353 человек. За сутки эта цифра увеличилась ещё на 86 перенёсших COVID-19 пациентов.

Несмотря на это, ситуация в регионе остаётся тяжёлой. Медики считают, что большое количество случаев не диагностированы. Целые сёла и города закрыты на карантин из-за эпидемии. Минздрав при поддержке Минобороны и Роспотребнадзора продолжает борьбу с распространением вируса.

КСТАТИ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).