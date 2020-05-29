2020-05-29T18:49:39+03:00
Политика

«У меня нет самолета»: Кадырова рассмешил новый слух о его госпитализации

Глава Чечни показал, что здоров и находится в Грозном, а не в Москве [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Слух пустили и про министра здравоохранения ЧР (справа). Фото: пресс-служба главы ЧечниСлух пустили и про министра здравоохранения ЧР (справа). Фото: пресс-служба главы Чечни
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Рамзан Кадыров опроверг новый слух о своей повторной госпитализации в Центральную городскую больницу Москвы. Куда прилетел, как писали в сети, на личном самолете. Вместе с главой республиканского Минздрава Эльханом Сулеймановым — его тоже, якобы забрали в больницу, Кадыров проехал по улицам Грозного. И рассказал, что республика готовит дополнительные объекты здравоохранения для борьбы с коронавирусом, хотя пик заболеваемости в регионе уже пройден.

Кадыров развеял новый слух об очередной госпитализации.

- Пишет мой помощник, директор ЧГТРК — я его мобильный репортер, что я опять вылетел в Москву и на день-два прилетел домой. А министр наш (Минздрава ЧР — Прим. Ред.) находится в ЦРБ Грозного, - говорит Кадыров за рулем. - У меня нет самолета. Был в 2006 году. Мои друзья скинулись тогда, купили общий. Но не было возможности содержать — списали. Люди болтологию пишут, врут. Я вас прошу, оставьте нас в покое. Не создавайте для народа проблемы. Они беспокоятся, переживают. Если вы бесчувственные и безнравственные, не думайте, что все такие. Благодаря тем, кто пишет все, я убедился: не зря живу и достойно служу. Я увидел отношение к себе своего народа.

За время дороги глава Чечни вместе с министром рассказали, что из 1860 коек занята только 1 тысяча. И если оборудование не пригодится, его направят в регионы, которые испытывают в том нехватку.

- Потихоньку налаживается мирная жизнь. Люди выходят, - говорит Кадыров, видя жителей на улице Грозного.

- Показываем это, чтобы никто не сомневался, что мы в Грозном, а то опять скажут в Москве, - продолжил министр Эльхан Сулейманов, рассмешив Рамзана Кадырова.

Напомним, что чеченский лидер не в первый раз доказывает, что здоров вопреки слухам. 27 мая Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в Instagram директора ЧГТРК «Грозный» и объяснил свое отсутствие обязательным обследованием:

- Я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек, - сказал тогда глава республики

ИСТОЧНИК KP.RU

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