Вместо маски — плавательные очки: город на Кавказе может остаться без «Скорой» из-за условий работы

Сотрудники "Скорой помощи" Черкесска увольняются почти в полном составе. 40 специалистов «Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи» уже отдали заявления об уходе шефу. Причин у этого много, рассказали корреспонденту "КП - Северный Кавказ" работники "Скорой".

Главной причиной конфликта стали условия работы. По правилам Роспотребнадзора, у медиков, работающих с зараженными COVID-19, должен быть СИЗ — такого у сотрудников "Скорой" в Черкесске не было, уверяет источник.

С начала пандемии на каждого сотрудника выдали один респиратор без съемного фильтра. Члены бригад носили их месяц, хотя по нормам такие приспособления теряют силу уже через сутки. Когда респираторы износились в конец — стали выдавать маски. Одно изделие на рабочую смену, которая длится 12 часов. Маски помогают два-три часа.

Коронавирус скосил часть коллектива. Источник говорит, что есть один умершийФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Такая же ситуация сложилась с комбинезонами. Одноразовую защиту стирают, иногда заменяют ее на сетчатые малярные костюмы. Некоторым работникам выдают плавательные очки вместо маски.

Из-за плохих условий труда половина работников "Скорой" заразилась. Число бригад сократилось более чем в три раза — с 13 до четырех. Нагрузка на действующих медиков увеличилась: смены длятся по 12 часов, а из-за жары работникам приходится переодеваться трижды.

- Задержки вызовов у нас по четыре-шесть часов. Это уже не экстренная помощь, она оказывается в течение 20 минут. Физически четыре бригады не могут этого сделать, - говорит собеседник "КП - Северный Кавказ".

Сотрудник "Скорой" из КЧР - об условиях труда.Видео: предоставлено источником

Многочисленные жалобы в Минздрав остались без ответа. Когда коллектив написал в Прокуратуру КЧР, в "Центр" прибыл прокурор Черкесска Владислав Чистяков.

- В ходе беседы жалоб по рассматриваемым вопросам от работников названного учреждения не поступило, - следует из отчета проверки.

Но тех, кто жаловался, к прокурору не подпустили. Сотрудника правоохранительных органов встретили руководство и угодный персонал. Они отвели его в парковую зону, где провели проверку.

Встреча прокурора и медперсонала. Фото: Прокуратура КЧР

Вдобавок к этому Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесии заявило, что конфликт урегулирован. Медперсоналу "Скорой" не понравилось замалчивание проблем, и сорок человек написали заявления об уходе.

"Мы вами недовольны": сотрудники высказывают все начальству.Видео: предоставлено источником

- А обещанные выплаты вам дали?

- Не сразу. Работники, которые отработали полмесяца, но ушли на изоляцию как "контактные", получили меньше, - говорит собеседник. - Но после обращения Путина [в ходе которого приказал платить полную сумму], уже ночью, нам начислили средства. Вот только больному медперсоналу за заражение ничего не дали - оказалось, мы не застрахованы.

- Готовы забрать заявление, если начальство сменят?

- Мы работали за 12 тысяч и не жаловались. Мы просто хотим компетентного директора. Задаешь ему вопросы - уклоняется от ответа.

Фото с переговоров. Фото: предоставлено источником

Известно, что после открытого видеообращения в "Центр" приехали представители регионального Минздрава. От персонала требуют забрать документы. Иначе уберут всю верхушку, включая неповинных людей. Срок - до понедельника. Такое решение недовольных не устраивает.

"КП" следит за развитием событий.

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