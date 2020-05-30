2020-05-30T14:12:01+03:00
Происшествия

«Решили выйти из секты»: пять человек получили ранения в перестрелке в Ингушетии

Источники утверждают, что причиной конфликта стали разборки внутри влиятельной религиозной организации
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ингушетии члены влиятельной религиозной организации напали на соратников, желавших покинуть секту. В результате перестрелки пять человек ранены. Подробности инцидента «КП - Северный Кавказ» сообщил источник в правоохранительных органах.

— Несколько баталхаджинцев решили выйти из секты в одностороннем порядке. Однако такое решение глубоко возмутило других членов организации. Отщепенцев обвинили в предательстве и организовали атаку на их дом, — рассказал собеседник.

В МВД подтвердили факт вооруженного столкновения. По данным пресс-службы, неизвестные в составе группы из 20-30 человек организовали нападение на дом по улице Партизанской в селении Сурхахи.

— Проживавшие там люди оказали вооруженное сопротивление нападавшим. Защищаясь, они применили зарегистрированные охотничье ружье и травматический пистолет. Их владельцы добровольно выдали оружие полицейским, — сообщили в МВД Ингушетии.

Сейчас полиция и следователи занимаются поисками нападавших членов клана. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение среднего вреда здоровью двух и более человек с применением оружия». Нападавшим грозит до пяти лет колонии.

Напомним, что баталхаджинцы — влиятельная религиозная организация в Ингушетии. Её члены следуют учению Батал-Хаджи Белхороева, исламского религиозного деятеля конца XIX века. Общину отличает закрытость — последователям Батал-Хаджи запрещается даже вступать в брак с посторонними.

Кроме того, члены вирда (клана, — ред) считаются причастными к ряду громких преступлений. Так, именно баталхаджинцы подозреваются в убийстве главы Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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