«Решили выйти из секты»: пять человек получили ранения в перестрелке в Ингушетии

В Ингушетии члены влиятельной религиозной организации напали на соратников, желавших покинуть секту. В результате перестрелки пять человек ранены. Подробности инцидента «КП - Северный Кавказ» сообщил источник в правоохранительных органах.

— Несколько баталхаджинцев решили выйти из секты в одностороннем порядке. Однако такое решение глубоко возмутило других членов организации. Отщепенцев обвинили в предательстве и организовали атаку на их дом, — рассказал собеседник.

В МВД подтвердили факт вооруженного столкновения. По данным пресс-службы, неизвестные в составе группы из 20-30 человек организовали нападение на дом по улице Партизанской в селении Сурхахи.

— Проживавшие там люди оказали вооруженное сопротивление нападавшим. Защищаясь, они применили зарегистрированные охотничье ружье и травматический пистолет. Их владельцы добровольно выдали оружие полицейским, — сообщили в МВД Ингушетии.

Сейчас полиция и следователи занимаются поисками нападавших членов клана. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение среднего вреда здоровью двух и более человек с применением оружия». Нападавшим грозит до пяти лет колонии.

Напомним, что баталхаджинцы — влиятельная религиозная организация в Ингушетии. Её члены следуют учению Батал-Хаджи Белхороева, исламского религиозного деятеля конца XIX века. Общину отличает закрытость — последователям Батал-Хаджи запрещается даже вступать в брак с посторонними.

Кроме того, члены вирда (клана, — ред) считаются причастными к ряду громких преступлений. Так, именно баталхаджинцы подозреваются в убийстве главы Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в Москве.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Кровная месть, религиозная секта, четверо подозреваемых: убийство главы ЦПЭ Ингушетии полностью раскрыто

Убийство главы Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева полностью раскрыто. Мотив преступления — кровная месть за устранение главы влиятельного клана. Четверо подозреваемых уже задержаны. Ещё один, предполагаемый исполнитель, скрылся от правосудия в Турции (подробности).