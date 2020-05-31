2020-05-31T10:42:03+03:00
Общество

Беспощадный, но не бессмысленный: Бунт медиков в Черкесске победил начальство и Минздрав

Но конфликт не исчерпан, говорят сотрудники "Скорой"
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
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Работники "Скорой помощи" Черкесска смогли протестами продавить свое руководство и Минздрав КЧР. Ведомство стало устранять проблемы, а начальство могут уволить. Однако бунт медиков продолжается. Почему так - узнал корреспондент "КП - Северный Кавказ".

Недовольство началось в пятницу, 29 мая. Сорок сотрудников "Скорой помощи" Черкесска, которые работают с инфицированными COVID-19, одновременно написали заявления об уходе в знак протеста - им не нравилось, что их жалобы пытаются скрыть. Сначала Минздрав игнорировал обращения медперсонала, а потом прокурору города Владиславу Чистякову во время проверки не дали поговорить с несогласными. Искрой для разжигания бунта стал пост Министерства здравоохранения КЧР, в котором говорили о решении проблем.

Прокурору Черкесска показывают "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи". Фото: прокуратура КЧР

Прокурору Черкесска показывают "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи". Фото: прокуратура КЧР

А проблемы были серьезные. Сорок увольняющихся сотрудников - это половина персонала; другая половина - на самоизоляции как "контактные" с зараженными COVID-19. Черкесск мог оказаться без экстренной помощи.

Медикам не нравились условия труда. Из-за заражения коллег число бригад сократили с 13 до четырех, рабочие смены увеличили до 12 часов, были проблемы с жильем и выплатами компенсаций заболевшим - оказалось, никто из сотрудников не застрахован. Одна из главных бед - СИЗ: вместо маски были плавательные очки, вместо респираторов - одна маска на день, костюмы стирали и утилизировались после полного изнашивания.

"Мы вами недовольны": сотрудники высказывают все начальству.Видео: предоставлено источником

После публикации разговора между начальством и несогласными в "Скорую" Черкесска приехал министр здравоохранения Казим Шаманов. После долгих переговоров приняли первые изменения:

- выплатили стимулирующие в связи с увеличением нагрузки;

- закупили многоразовые респираторы и костюмы;

- застраховали всех.

Переговоры Минздрава с сотрудниками. Фото: предоставлено источником

Переговоры Минздрава с сотрудниками. Фото: предоставлено источником

Правда, заявления об уходе сотрудники "Скорой" так и не забрали. Их ключевое требование - смена руководства.

- Готовы забрать заявление, если начальство сменят?

- Мы работали за 12 тысяч и не жаловались. Мы просто хотим компетентного директора. Задаешь ему вопросы - уклоняется от ответа, - говорят сотрудники "Скорой" в беседе с "КП - Северный Кавказ".

Им сказали, что вопрос с начальством "за пять минут не решается", и обещали что-то придумать. Работники пока что ждут результата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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