Школьник спас девочку от маньяка, которому "голоса приказывали ее убить"

На Ставрополье 16-летний Тимур Каблахов вырвал девочку из рук маньяка, который хотел ее задушить. У нападавшего серьезные отклонения в психике - на такой поступок его подтолкнули голоса в голове. Историю о молодом герое рассказала пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Случай произошел в селе Подкумок Предгорного района. Тимур возвращался домой малолюдной дорогой. Вдруг тишину прервали звуки падающих камней - парень остановился. Через пару секунд раздался девичий стон и мычание. Сбросив с себя портфель, школьник рванул вниз по склону, откуда доносился звук.

Уже на месте Тимур увидел, как маньяк душит его знакомую. Нападавшего он тоже узнал - когда-то они учились в одной школе. По воспоминаниям школьника, злоумышленник свалил жертву на землю и, обхватив ее из-за спины, бил чем придется и слегка душил. Одним видом Тимуру удалось спугнуть маньяка.

- За ним я не погнался, - говорил Тимур корреспонденту "КП - Северный Кавказ" в личной беседе. - Я поднял девушку, помог ей прийти в себя. Как сейчас помню, какой грязной она была. Ссадин или синяков не видел, был на взводе. Понимал, что ее надо проводить, а этого пусть другие ищут.

Тимур с семьей. Фото: СКР по Ставропольскому краю

В портрете нападавшего читалось нездоровое безумие, вспоминает Тимур. И действительно: экспертиза показала, что у задержанного юноши есть психические проблемы маниакального характера. Во время происшествия у него случился припадок: "Им руководил голос в голове". До инцидента нападавшего учился в спецшколе в Кисловодске.

- Незадолго до этого по тропе проходила моя сестра. Она меньше его, гораздо слабее. От осознания, что она могла пострадать, мне стало очень тяжело, - говорит Тимур. Маньяк сдался полиции, и дело быстро дошло до суда.

О подвиге парня узнали представители Следственного комитета по Ставрополью. Сначала Тимура наградили медалью "За содействие", но потом, когда он признался, что мечтает о службе в СКР, стал другом ведомства.

Руководитель СУ СКР по Ставропольскому краю генерал-майор Игорь Иванов с Тимуром после награждения

В День защиты детей Следственный комитет не забыл поздравить молодого товарища. Следователи Петровского района погостили у Тимура дома и познакомились с его лошадьми. До этого, в канун Нового года, представители Следственного комитета по Ставропольскому краю устроили ему праздничную конную прогулку по парку в Ставрополе.

Поздравление Тимура с Днем защиты детей. Фото: Следственный комитет по СК

Тимур Каблахов с представителем СКР по Ставропольскому краю во время зимней прогулкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В беседе с "КП - Северный Кавказ" Тимур признался, что уже нашел себе вуз - он связан со Следственным комитетом.