Как дистанционный формат меняет ставропольские школы

У 11-классников впереди еще самое главное испытание - ЕГЭ, и даже о выпускных пока идут только разговоры. Но учебный год на Ставрополье закончился. Министерство образования края подводит итоги и корректирует планы на лето и далее - до конца года. Работы очень много.

Важный опыт

Вынужденное внедрение дистанционных образовательных технологий стало одним из главных итогов самого необычного учебного года на Ставрополье. Педагогам пришлось в оперативном режиме осваивать информационные и телекоммуникационные технологии, интерактивные методики, активно применять различные электронные образовательные ресурсы, организовывать обратную связь с учениками и родителями.

Наиболее востребованной формой дистанционного обучения, как отметил министр образования СК Евгений Козюра, стали небольшие учебные ролики, в том числе созданные учителями. Это позволило в доступной форме доносить учебный материал и в то же время поддержать учащихся, дав им возможность услышать знакомый голос. В период дистанционного формата обучения стала особенно понятна важность непосредственного общения ученика и учителя.

Краевое министерство оказало поддержку педагогам края - методическую, организационную, консультативную. В школах была организована система наставничества, когда молодые учителя помогали более взрослым осваивать новые технологии, проходили виртуальные семинары и интерактивные педсоветы.

Переход на непривычный режим работы подтолкнул многих педагогов к нетривиальному решению задач. Так, например, учитель физики школы № 29 Пятигорска Дмитрий Черненко разработал веб-приложение на базе школьного сайта, которое помогло ученикам ориентироваться в потоке информации и усваивать материал уроков.

Основные задачи для системы образования края обозначил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем Послании на заседании краевой Думы: не снижать темпы развития и продолжать цифровизацию. И дал соответствующие поручения минобразования и минпрому. Минобр должен внести предложения по эффективному использованию цифровых технологий в обычном образовательном процессе, а минпром - обеспечить качество интернет-коммуникаций в сельских территориях.

Не учебой единой

В дистанционном формате дети и учителя не только шли по учебной программе, но и занимались спортом, научной работой, участвовали в конкурсах. В том же Пятигорске в гимназии № 4 учитель начальных классов Виктория Мамедова организовала своих третьеклассников на выполнение научно-исследовательской работы по истории. Итогом стало участие учащихся в международном конкурсе.

Педагог-психолог Елена Сушкова из Георгиевска победила в заочном Всероссийском педагогическом конкурсе, причем сразу в двух номинациях. Министерством образования края был организован в онлайн-формате семейный фестиваль. В учреждениях дополнительного образования в дистанционном режиме с детьми занимались робототехникой, программированием, художественным творчеством.

Нацпроект никто не отменял

Несмотря на все особенности учебного года, министерство образования СК продолжало трудиться над выполнением нацпроекта.

- Национальный проект «Образование» реализуем в крае уже второй год, - рассказал руководитель краевого ведомства Евгений Козюра. - В его состав входят пять региональных проектов. Они охватывают разные области и помогают решать актуальные задачи, обозначенные в государственной программе Ставропольского края «Развитие образования».

Инфографика 1.

Региональный проект «Современная школа» - это строительство и реконструкция школ края, модернизация сельских школ, обновление материально-технической базы. По региональному проекту «Цифровая образовательная среда» к 2024 году планируется создание современной и безопасной цифровой образовательной среды. В рамках регпроекта «Поддержка семей, имеющих детей» организуется психологическая и методическая помощь родителям.

Главная цель регионального проекта «Успех каждого ребенка» - поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи.

- А регпроект «Молодые профессионалы Ставропольского края» поможет нам реформировать систему профессионального обучения, - подчеркнул министр.

У всех проектов есть общая цель, ее правительство Ставрополья сформулировало в государственной программе СК «Развитие образования»: превратить ставропольские школы в учреждения современного образования, сделать ставку на цифровые технологии, но при этом обеспечить максимальный комфорт для каждого ребенка.

Уроки на квадрокоптерах и 3D-принтерах

В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2019 году в 26 муниципалитетах края на базе сельских школ началась работа 70 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В них дети приобретают и развивают навыки цифрового, технологического и гуманитарного профилей.

На занятиях в центре "Точка роста" в Левокумском районе. Фото Управления по информполитике СК.

В «Точках роста» проводятся прикладные занятия по «Технологии», «Информатике», «Основам безопасности жизнедеятельности». Там же дети играют в шахматы, занимаются медиатворчеством, проектной деятельностью, 3D-моделированием, осваивают работу с квадрокоптерами и шлемами виртуальной реальности.

В этом году в школах края откроются еще 42 центра цифрового и гуманитарного образования «Точка роста», они призваны осовременить преподавание информатики, основ безопасности жизнедеятельности и технологии в сельских школах.

Работу по ремонту кабинетов для открытия центров уже ведут муниципалитеты края, деньги на ремонт выделяются из краевого бюджета. Оснащение современным оборудованием, в том числе квадрокоптерами, 3D-принтерами, медиатехническими средствами будет идти за счет регионального проекта «Современная школа».

В рамках этого же регпроекта в прошлом году новое оборудование получили в 8 коррекционных школах, в этом - еще в двух. Кроме того, новой компьютерной техникой в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» до конца года будут оснащены кабинеты информатики в 90 школах края.

Новые горизонты

Информационные технологии, проектная деятельность, программирование, робототехника - сегодня дополнительное образование нацелено на формирование совершенно новых компетенций у школьников, подчеркивают в минобразования края. Созданный в 2017 году в Михайловске детский технопарк «Кванториум», где дети обучаются бесплатно за счет краевого бюджета, привлек уже более 3 тысяч школьников. Они решают в его стенах конкретные задачи, используя самые современные оборудование и технологии.

В этом году в рамках регпроекта «Успех каждого ребенка» в крае появятся два новых «Кванториума», что поможет охватить техническим творчеством еще более 5 тысяч детей. Как рассказали в министерстве образования края, детский технопарк "Кванториум" откроют в Невинномысске, а второй создадут на базе уже работающего в Михайловске, он станет мобильным. По определенному графику оснащенный передвижным hi-tech цехом и высокотехнологичным оборудованием автомобиль с наставниками будет передвигаться из района в район, открывая для детей края новые горизонты.

Губернатор СК на площадке строительства "Кванториума" в Невинномысске.

С прошлого года в крае заработал IT-куб - еще один современный формат допобразования в рамках регпроекта «Цифровая образовательная среда». Программирование, создание виртуальной и дополненной реальности и другие современные направления за первый год работы осваивали более 400 детей.

Стройки вчера, сегодня, завтра

Традиционные задачи остаются в поле зрения министерства образования СК. Здесь думают и о решении проблемы второй смены, которая еще актуальна, и о создании более комфортных и современных условий для школьников.

- В 2019 году мы ввели в эксплуатацию 4 новые школы и создали более 3000 новых мест: в городе Ставрополе на 1550 мест, поселке Мирный Предгорного округа на 500 мест, городе Михайловске на 1002 места и в селе Красноярском Андроповского района на 170 мест, - рассказал министр образования СК.

До конца 2020 года за счет реализации регионального проекта «Современная школа» ученики должны пойти в новые школы в Кисловодске (на 275 мест) и в Михайловске (на 1002 места). Будет завершена реконструкция гимназии в Пятигорске - она располагается в здании начала XX века, памятнике истории и культуры. Начнутся работы по реконструкции школ в Величаевском Левокумского района и в Кисловодске.

За счет краевого бюджета начали возводить новую школу в селе Краснокумском Георгиевского района.

- Это действительно большие планы. За счет этого мы создадим достаточное количество мест в школах края, что позволит частично разгрузить вторую смену, - подчеркнул руководитель краевой системы образования.

От кровли до спортзала

Привести школы в порядок к новому учебному году - задача для министерства образования СК хоть и ежегодная, но требующая особого внимания. Например, сейчас в школе села Юца Предгорного района ремонтируют кровлю, фасад и системы электро- и водоснабжения - на капремонт из краевого бюджета выделено 6,8 млн рублей.

Комплексный ремонт пройдет еще в 6 образовательных организациях - в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие образования". В школах продолжается работа по замене окон, установке систем видеонаблюдения, благоустройству дворов, - на все эти направления правительством края выделяется из бюджета порядка 234 млн рублей.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 43 сельских школах, как и в прошлом году, отремонтируют 26 спортивных залов и создадут 26 спортивных клубов с новыми возможностями для детей.

Ни один звонок не остался без ответа

В крае реализуется интересный региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей».

- Его основная цель - повышение педагогической культуры родителей, оказание психологической поддержки семьям с детьми, которые имеют особые образовательные потребности, и консультативная помощь родителям. В рамках проекта краевой психологический центр города Ставрополя участвовал в конкурсе федеральных грантов и выиграл. Обучили 45 консультантов с участием московского института коррекционной педагогики. Это позволит до конца года оказать более 20 тысяч услуг родителям - нынешним и тем, кто возьмет в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот. Уже порядка 2000 родителей обратились к нам за поддержкой. С учетом нынешней ситуации была возможность оказывать помощь только дистанционно, но ни один звонок не остался без ответа, - рассказал Евгений Козюра.

За прошлый год в крае сформирована сеть консультативных служб для родителей на базе детских домов, дошкольных учреждений, коррекционных школ, организаций дополнительного образования края. Кроме того, министерством образования Ставропольского края организована работа 15 региональных ресурсных центров для родителей, которые помогут педагогам в организации взаимодействия с родительской общественностью.

Когда же они откроются

Начать летнюю оздоровительную кампанию для детей традиционно с 1 июня в этом году возможности не было. Но как только правительство Ставрополья на основании рекомендаций Роспотребнадзора примет решение об открытии летних лагерей, они сразу заработают. Как рассказали в министерстве образования края, откроются 683 организации, включая лагеря с дневным пребыванием, загородные, палаточные и санаторно-оздоровительные лагеря. Уже проводятся предупредительные мероприятия, чтобы максимально обезопасить здоровье детей.

Сейчас досуг школьников организуют дистанционно, работает более 500 онлайн-лагерей. В конце мая прошел эксперимент по созданию онлайн-площадки на базе ДДТ в Кочубеевском. Детям давали творческие задания, общались и предоставляли возможности для самовыражения. Эксперимент удался, опыт будет использоваться в дальнейшем.

В пятигорской школе со спортивным уклоном с 1 июня прошла первая смена онлайн-лагеря для учащихся от 7 до 14 лет, которая стала международной. В ней приняли участие французские школьники. В технопарке «Кванториум-Ставрополь» планы на удаленное общение с детьми расписаны на все лето. В августе здесь намерены провести онлайн-фестиваль, к которому школьники подойдут с созданными под руководством наставников анимационными фильмами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь ВОЛКОВ, учитель информатики и физики школы № 14 Невинномысска:

- Сегодня невозможно представить нашу жизнь без информационных технологий. Они вокруг нас и развиваются с каждым днем. Ситуация с коронавирусом это наглядно показала, и ее уроки диктуют необходимость идти дальше по пути прогресса.

Моя задача как преподавателя информатики - подготовить детей к взрослой жизни в информационную эру. А это совершенно новая культура со своими правилами и законами. На первое место выходит творческий подход к решению задач с помощью цифровых инструментов.

Учитель также подчеркнул актуальность поправок в Конституцию РФ, связанных с развитием информационных технологий:

- Считаю очень своевременным закрепление на конституционном уровне государственной поддержки научно-технологического развития страны и его главной движущей силы - информационных технологий. Кстати, это будет происходить впервые в Основном законе страны. И я буду голосовать за такие поправки.

ВАЖНО!

Бесплатный доступ в интернет в 2020 году получат 179 школ и организаций среднего профобразования в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (нацпроект «Образование»). Для школ скорость передачи данных составит от 50 до 100 Мбит/с, в зависимости от местности.

НА ЗАМЕТКУ

В министерстве образования Ставрополья открыта «горячая линия» по вопросам летнего отдыха детей: (8652) 372-843, 372-840, 372-381.