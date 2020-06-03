2020-06-03T04:37:38+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 3 июня 2020: больше 5 тысяч человек заразилось COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 3 июня 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 3 июня 2020: число заболевших COVID-19 превысило пять тысяч, а темпы роста в последние две недели выросли. Среднесуточное количество заболевших увеличилось на 30 человек.

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По официальной информации оперштаба на утро 3 июня 2020 года диагноз «коронавирусная инфекция» был поставлен 5228 жителям Дагестана. Суточный прирост составил 132 человека. Отметим, что число выздоровевших выросло, но несущественно — лишь 15 человек выписаны из медучреждений.

Тем временем количество смертей продолжает расти с каждым днём. За сутки Дагестан потерял 11 человек, скончавшихся от COVID-19 и его последствий. Общее число смертей приближается к 300 — 271 на данный момент.

Отметим, что согласно официальной статистике 500 жителей республики остаются в числе активных заболевших. Однако ситуация с распространением коронавируса в регионе остается напряженной. Глава Дагестана Владимир Васильев на днях отказался приступать к первому этапу снятия ограничений, отметив, что угроза сохраняется, и подобные меры были бы поспешными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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