«Был истощен и испуган»: полицейские спасли от смерти львенка, ехавшего контрабандой в Москву

В Волгоградской области полиция высадила из пассажирского автобуса...львенка! Беззащитный зверек ехал контрабандой из Махачкалы в Москву. Вероятнее всего, внимательность полицейских спасла маленькому царю зверей жизнь — он был сильно истощен из-за неприемлемых условий перевозки в душном деревянном ящике.

4 июня сотрудники поста «Чапурниковский», находящегося на трассе «Волгоград — Элиста», остановили рейсовый автобус из Махачкалы в столицу. Ничего особенного, простой плановый осмотр. Проверка подходила к концу, когда один из полицейских обратил внимание на странный деревянный ящик, спрятанный поглубже в багажном отсеке.

Полицейские обратили внимание на странный деревянный ящик в багажном отделении. Фото: ГУ МВД по по Волгоградской области

На вопрос о содержимом коробки водитель ответил путано. Что он ничего не знает, что ящик попросил довезти незнакомый мужчина, что он вообще «не при делах». Чем вызвал еще больше подозрений у сотрудников МВД.

Когда коробку вскрыли, из неё вывалился маленький, живой комочек. Львенок был ужасно напуган, измучен и изможден. Животное даже не попыталось бежать, отдавшись на милость правоохранителей.

На место происшествия немедленно вызвали ветеринара из кинологического центра МВД. По его словам, ужасные условия, вероятно, убили бы детеныша. Он едва проехал половину пути, но уже был крайне истощен и испуган.

Изможденный малыш сразу сдался полицейским. Фото: ГУ МВД по по Волгоградской области

Водителя автобуса задержали для дальнейшего разбирательства. В первую очередь полицию интересует вопрос, откуда взялся львенок и не был ли малыш завезен в страну контрабандой.

Самого пленника временно разместили в кинологическом центре. Правильный рацион для нового жителя помог подобрать дрессировщик забайкальского цирка Виталий Довгалюк. Теперь малыш в уюте и безопасности, ведь у полицейских уже есть небольшой опыт ухода за детенышами диких зверей. Менее полугода назад Волгоградские полицейские нашли в легковушке ещё одного львенка и маленькую краснокнижную обезьянку. Машина, к слову, ехала из того же Дагестана, что может навести на мысль о контрабанде экзотических животных.

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