2020-06-05T17:49:15+03:00
Происшествия

«Покалечил и обложил цветами с кладбища»: на Кавказе сектант провел безумный ритуал с собакой

Животное оставили в живых, но сделали все, чтобы оно не покинуло круг из желтых роз [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: кадр из ролика от волонтеровФото: кадр из ролика от волонтеров
Изменить размер текста:

На Северном Кавказе новый случай жестокого обращения с животными — ритуальный. На трассе «Моздок — Киевское» две женщины нашли на обочине обездвиженную собаку в кругу искусственных желтых роз, как из похоронного венка. Животное оставили в живых, перебив каждую лапу, чтобы оно не покинуло пределы круга.

Сектант обложил розами полуживую собаку.

Волонтеры видели не одно издевательство над бездомышами, но даже их эта история поражает: «Без помощи человека у собаки не было даже единого шанса выжить!».

Волонтер рассказала про пугающее зрелище с цветами и собакой

00:00
00:00

- Кто-то аккуратно сломал лапы, одна — с двумя переломами. И по кругу обложил цветами с кладбища. На собаке ни одной ссадины. Она ест, виляет хвостом. Все выглядело, как для ритуала, - рассказала «КП-Северный Кавказ» волонтер Валерия из движения «Бездомных нет».

Собаку, ставшую жертвой психопата, лечат.

С трассы собаку срочно увезли в клинику. Врач назвала переломы «сложнейшими» и разглядела, предположительно, несколько ножевых ранений. Вероятность ДТП сразу отмели. Пока одно объяснение — постарался психопат. Беспризорника не решились оперировать в Северной Осетии.

На машине 3 июня собаку увезли к девочкам-волонтерам в Москву. На лечение животного собирают деньги. Женщины, которые нашли беднягу, обещают забрать собаку жить к себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ставрополье стройфирмы обманувшие 400 дольщиков не добились апелляции
Врач из Тольятти рассказал, как люди без масок добавляют работы медикам
На Ставрополье режим самоизоляции продлен до 14 июня
На Ставрополье завершают грандиозную реконструкцию стадиона «Торпедо»
На Ставрополье начали работу территориальные избирательные комиссии
На Ставрополье оценили качество гарантийных участков автодорог
В Ставрополе осудят полицейских, избивших посетителя бара
На Ставрополье отмечают День эколога
Участников парада Победы в Ставрополе проверили на коронавирус
В Ставрополе расскажут рецепт розовых блинов от няни Пушкина
На Ставрополье пенсионерка обнаружила в сливном бачке ртуть
У жителей Пятигорска отобрали озеро
Врио главы Ставрополя прокомментировал последствия сильного ливня
На Ставрополье нашли следы динозавра
На Ставрополье девушка погибла в страшной аварии
В Ставрополе сотрудники МЧС рассказали о последствиях сильного ливня
Дагестанец, осужденный за терроризм, раскаялся перед "Комсомолкой"
На Ставрополье сотрудник колонии ответит за получение взятки
Работодатель со Ставрополья оставил сотрудников без зарплаты
В Ставрополе устраняют последствия сильного ливня