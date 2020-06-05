«Покалечил и обложил цветами с кладбища»: на Кавказе сектант провел безумный ритуал с собакой

На Северном Кавказе новый случай жестокого обращения с животными — ритуальный. На трассе «Моздок — Киевское» две женщины нашли на обочине обездвиженную собаку в кругу искусственных желтых роз, как из похоронного венка. Животное оставили в живых, перебив каждую лапу, чтобы оно не покинуло пределы круга.

Сектант обложил розами полуживую собаку.

Волонтеры видели не одно издевательство над бездомышами, но даже их эта история поражает: «Без помощи человека у собаки не было даже единого шанса выжить!».

Волонтер рассказала про пугающее зрелище с цветами и собакой 00:00 00:00

- Кто-то аккуратно сломал лапы, одна — с двумя переломами. И по кругу обложил цветами с кладбища. На собаке ни одной ссадины. Она ест, виляет хвостом. Все выглядело, как для ритуала, - рассказала «КП-Северный Кавказ» волонтер Валерия из движения «Бездомных нет».

Собаку, ставшую жертвой психопата, лечат.

С трассы собаку срочно увезли в клинику. Врач назвала переломы «сложнейшими» и разглядела, предположительно, несколько ножевых ранений. Вероятность ДТП сразу отмели. Пока одно объяснение — постарался психопат. Беспризорника не решились оперировать в Северной Осетии.

На машине 3 июня собаку увезли к девочкам-волонтерам в Москву. На лечение животного собирают деньги. Женщины, которые нашли беднягу, обещают забрать собаку жить к себе.