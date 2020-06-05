2020-06-05T17:20:32+03:00
Происшествия

«Кровавое наследство»: экс-генерала милиции, заказавшего убийство невестки, будут судить

Яблоком раздора стал курортный бизнес на Ставрополье стоимостью 5 млрд рублей [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Александр и Владимир ТуривненкоАлександр и Владимир Туривненко
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Прокурор утвердил обвинение в заказном убийстве из-за 5-миллиардного наследства хозяина крупнейшего санатория Ставропольского края.

По версии следствия, отставной генерал-майор милиции Александр Туривненко за 150 тысяч рублей нанял киллера для гражданской жены погибшего брата Владимира. И все ради того, чтобы не делить ни с кем его головокружительный капитал, в том числе крупнейший на КМВ санаторий «Солнечный» в городе Кисловодск, которым управлял на правах директора.

«КП-Северный Кавказ» писала, что 62-летний владелец курортного гиганта погиб во время обхода строящегося корпуса здравницы. А за пару месяцев до — все свои активы завещал одному из двух несовершеннолетних сыновей. Обвиняемый в «убийстве по найму» хотел ликвидировать мать детей, чтобы взять шефство над наследником и де-факто управлять колоссальным состоянием.

Помешали полицейские, которые очень правдоподобно инсценировали раправу. Гримеры так постарались, что у бывшего генерала милиции даже вопросов не возникло, когда он увидел фото с окровавленным трупом невестки. Александра Туривненко задержали во время передачи денег за «исполненный заказ».

Задержание брата Владимира Туривненко за заказное убийство на Ставрополье.

- Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Ессентуки Ставропольского края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, частью 1 статьи 30, пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ «Приготовление к убийству» - рассказали «КП» в надзорном ведомстве СК. - Уголовное дело направлено в Кисловодский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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