2019-11-02T12:13:08+03:00
Общество

«Кровавое наследство»: Заказавший невестку отставной генерал МВД арестован на Ставрополье

Бизнесмен предложил своему знакомому убить гражданскую жену умершего брата за миллион рублей [видео]
Ася АСРЯН
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Суд заключил под стражу экс-начальника Западного управления внутренних дел на транспорте, директора ООО «Санаторий Солнечный» и ООО «Росток» Кисловодска Александра Туривненко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Против бизнесмена возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к совершению убийства по найму из корыстных побуждений».

Напомним, ранее Александра Туривненко задержали на рабочем месте по подозрению в заказном убийстве супруги умершего брата. Все это ради пятимиллиардного наследства, который оставил после себя крупнейший в регионе бизнесмен Владимир Туривненко.

Задержание брата Владимира Туривненко за заказное убийство на Ставрополье.

Брвт подозреваемого оставил после смерти пятимиллиардное наследство

Брвт подозреваемого оставил после смерти пятимиллиардное наследство

Ранее «Комсомолка» рассказывала о подробностях нашумевшего «заказного убийства». Так, предприимчивый предприниматель нашел киллера среди знакомых. Купил тому пистолет за 150 тысяч рублей и обещал заплатить миллион гонорара после ликвидации соперницы в борьбе за наследство.

Однако законопослушный «киллер» все рассказал полиции. Дальнейшее было уже делом техники. Бывшего генерала задержали в момент передачи гонорара за выполненную работу. А убийство инсценировали, причем настолько правдоподобно, что у бывшего генерала милиции и сомнения не закралось — так натурально выглядел на фотографиях окровавленный труп невестки.

Теперь Александр Туривненко проведет под стражей два месяца, - сообщили в пресс-службе Ессентукского городского суда.

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Появились кадры задержания отставного ставропольского генерал-майора милиции Александра Туривненко. Напомним, его подозревают в заказном убийстве супруги умершего брата. Все это ради пятимиллиардного наследства, который оставил после себя крупнейший в регионе бизнесмен Владимир Туривненко (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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