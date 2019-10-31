На Ставрополье экс-генерал полиции "заказал" жену своего брата ради 5-миллиардного наследства

На Ставрополье задержали отставного генерал-майора полиции Александра Туривненко. В последние годы он был более известен как директор крупнейшего в регионе санатория «Солнечный» и брат владельца этого гиганта курортной индустрии Кисловодска — Владимира Туривненко. Последний после переезда из Санкт-Петербурга стал в Кисловодске крупным инвестором — купил и модернизировал «Солнечный», куда посадил директором брата, взялся и за другие проекты. Только несчастный случай помешал опытному предпринимателю и дальше успешно работать. Два года назад во время обхода одного из строящихся корпусов нового санатория 62-летний Владимир Туривненко споткнулся и упал с лестницы, разбившись насмерть.

У него остались гражданская жена и двое несовершеннолетних детей — сын и дочь. За пару месяцев до смерти Туривненко успел оформить на мальчика завещание, по которому ему переходили активы отца. Но такие расклады устраивали не всех родственников покойного. И немудрено: стоимость наследства оценили в 5 млрд рублей. Александр решил помешать такому несправедливому, с его точки зрения, будущему разделу имущества. И нанял киллера, чтобы тот убил гражданскую жену Владимира. В дальнейшем Туривненко рассчитывал взять шефство над ребенком и де-факто управлять огромным состоянием, однако жена брата могла этому помешать.

Как рассказывает следствие, директор санатория нашел киллера среди знакомых. Купил тому пистолет за 150 тысяч рублей и обещал заплатить миллион гонорара после ликвидации соперницы в борьбе за наследство. Однако «киллер» все рассказал полиции. Дальнейшее было уже делом техники. Бывшего генерала задержали в момент передачи гонорара за выполненную работу. А убийство инсценировали, причем настолько правдоподобно, что у экс-полицейского и сомнения не закралось — так натурально выглядел на фотографиях окровавленный труп невестки.

Пока неизвестно, дает ли Туривненко показания и что говорит. За организацию убийства по найму ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Ставрополье вот-вот определится судьба 5-миллиардного наследства одного из богатейших бизнесменов. Как рассказал «КП» нотариус погибшего бизнесмена Шамиль Джамбидаев, накануне смерти Владимир переделал завещание, ранее написанное на сына от первого брака, в пользу сына от второго брака. За неправильное оформление документа на Джамбидаева завели уголовное дело и приговорили к штрафу. Однако судьба наследства так и остается неясной. В ближайшее время наследников определит суд.