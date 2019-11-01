«Какое убийство?! »: Видео жесткого задержания экс-генерала милиции, «заказавшего» невестку ради 5 млрд наследства

Появились кадры задержания отставного ставропольского генерал-майора милиции Александра Туривненко. Напомним, его подозревают в заказном убийстве супруги умершего брата. Все это ради пятимиллиардного наследства, который оставил после себя крупнейший в регионе бизнесмен Владимир Туривненко.

Так, подозреваемый нашел киллера среди знакомых. Купил тому пистолет за 150 тысяч рублей и обещал заплатить миллион гонорара после ликвидации соперницы в борьбе за наследство. Однако «киллер» все рассказал полиции. Дальнейшее было уже делом техники. Бывшего генерала задержали в момент передачи гонорара за выполненную работу. А убийство инсценировали, причем настолько правдоподобно, что у бывшего генерала милиции и сомнения не закралось — так натурально выглядел на фотографиях окровавленный труп невестки.

Пока неизвестно, дает ли Туривненко показания и что говорит. За организацию убийства по найму ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

На кадрах появившегося в сети видео видно, как оперативники заходят в рабочий кабинет Александра, надевают на предпринимателя наручники. Во время операции у подозреваемого спрашивают, знает ли он причину задержания? И тут же объявляют, что он подозревается в заказном убийстве.

Задержание брата Владимира Туривненко за заказное убийство на Ставрополье.

— Какое убийство, вы, что?!, — возмущается задержанный Туривненко.

В последние годы он был более известен как директор крупнейшего в регионе санатория «Солнечный» и брат владельца этого гиганта курортной индустрии Кисловодска — Владимира Туривненко.

В последние годы подозреваемый был известен как директор крупнейшего в регионе санатория «Солнечный»

Сам Владимир скончался пару лет назад во время обхода одного из строящихся корпусов нового санатория. Мужчина споткнулся и упал с лестницы, разбившись насмерть. У него остались гражданская жена и двое несовершеннолетних детей — сын и дочь. За пару месяцев до смерти Туривненко успел оформить на мальчика завещание, по которому ему переходили активы отца. Но такие расклады устраивали не всех родственников покойного.

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