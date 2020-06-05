«Без света, воды и воздуха»: у спасенного от контрабандистов львенка подозревают кошачий коронавирус

Тяжелая форма пневмонии и подозрение на кошачий коронавирус — в Волгоградской области полицейские пытаются спасти от смерти маленького львенка, найденного в пассажирском автобусе.

Оказалось, что малыш в очень плохом состоянии. После того, как рентген показал поражение легких, медики даже заподозрили у львенка кошачий коронавирус. К счастью, тестирование показало отрицательный результат. Однако малыша мучает тяжелая форма пневмонии. Врачи считают, что перед отправкой в Москву он много времени провел на холодной подстилке в помещении с повышенной влажностью.

Полицейские обратили внимание на странный деревянный ящик в багажном отделении. Фото: ГУ МВД по по Волгоградской области

Полицейские буквально спасли котенка от смерти. Поездка для малыша могла стать последним испытанием — без света, воды и почти без воздуха он, вероятнее всего, не доехал бы до места назначения.

Напомним, что водитель автобуса «Махачкала — Москва» утверждает, что не имел понятия, что везет в коробке. По его словам, груз ему передал неизвестный. Он якобы верил, что в наглухо забитой коробке — собака. То, что даже собаку нельзя провозить без документов, мужчина не подозревал.

Изможденный малыш сразу сдался полицейским. Фото: ГУ МВД по по Волгоградской области

Напомним, сейчас полуторамесячный львенок в полной безопасности. Его передали на временное содержание в цирк Виталия Довгалюка. Полицейские расставались с ним с тихой грустью — очаровательный котенок очень полюбился стражам порядка. Теперь малыша ждут лечение, ежедневные уколы и бесконечная забота. Скорее всего перед отправкой его держали на холодной подстилке.

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