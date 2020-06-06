В Дагестане неизвестный устроил стрельбу возле больницы, есть пострадавшие
Инцидент произошел вечером 5 июня, у городской больницы в дагестанском Кизляре. Там неизвестный мужчина открыл стрельбу. Видео с места событий появилось в сети.
Как сообщил собственный источник «КП-Северный Кавказ», в результате происшествия двое получили ранения. Причины конфликта пока неизвестны.
Врачи оценивают состояние травмированных, как тяжелое. Злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле.
Правоохранители устанавливают машину подозреваемого.
Перестрелка возле больницы в Дагестане.
Фото: https://www.instagram.com/p/CBEUcNsgeP_/
По данным собственного источника, среди пострадавших мужчины: один - 1986 года рождения, другой - и 1981 года рождения. Их доставили в медучреждение с ранениями в области лица и предплечья.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
ИСТОЧНИК KP.RU