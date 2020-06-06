2020-06-06T01:40:23+03:00
Происшествия

В Дагестане неизвестный устроил стрельбу возле больницы, есть пострадавшие

Врачи оценивают состояние травмированных, как тяжелое
Ася АСРЯН@asya1693
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На месте происшествия работают правоохранителиНа месте происшествия работают правоохранителиФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Инцидент произошел вечером 5 июня, у городской больницы в дагестанском Кизляре. Там неизвестный мужчина открыл стрельбу. Видео с места событий появилось в сети.

Как сообщил собственный источник «КП-Северный Кавказ», в результате происшествия двое получили ранения. Причины конфликта пока неизвестны.

Врачи оценивают состояние травмированных, как тяжелое. Злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле.

Правоохранители устанавливают машину подозреваемого.

Перестрелка возле больницы в Дагестане.

Фото: https://www.instagram.com/p/CBEUcNsgeP_/

Фото: https://www.instagram.com/p/CBEUcNsgeP_/

По данным собственного источника, среди пострадавших мужчины: один - 1986 года рождения, другой - и 1981 года рождения. Их доставили в медучреждение с ранениями в области лица и предплечья.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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