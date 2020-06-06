2020-06-06T20:38:33+03:00
Происшествия

В Ингушетии столкнулись два автобуса, пострадали 19 человек

Несколько пациентов находятся сейчас в состоянии средней степени тяжести
Ася АСРЯН@asya1693
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По словам врачей, есть несколько рабочих, которые получили переломы и сотрясенияПо словам врачей, есть несколько рабочих, которые получили переломы и сотрясенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Инцидент произошел сегодня, 6 июня, в ингушском селении Нестеровское Сунженского района. Там столкнулись два автобуса ПАЗ-32053, принадлежащие предприятию яблочного сада ООО «Гигант».

Транспорт развозил рабочих этой фирмы. По данным регионального МЧС, пострадали шесть человек.

Их с различными доставили в районную больницу. А на станции скорой помощи в свою очередь сообщили о 19 пострадавших.

По словам врачей, есть несколько рабочих, которые получили переломы и сотрясения.

Несколько пациентов находятся сейчас в состоянии средней степени тяжести. У остальных - легкое состояние, сообщает ТАСС.

К счастью, погибших в ДТП нет. На месте работают экстренные службы, выясняются подробности происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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