«Шокирующая находка»: первые в России следы динозавра обнаружили на Ставрополье

Первые в России следы динозавров ученые нашли в Кисловодске. Эта новость приятно шокировала жителей Ставрополья.

Следы динозавров: в Кисловодске обнаружили опечатки лап древних рептилий 00:00 00:00

Рептилия обитала на земле примерно 120-130 миллионов лет назад. Отпечатки остались на редкой породе оолитового известняка. Длина следов – 40 сантиметров, а ширина — 34-35 сантиметров.

По словам инженер-лаборанта кафедры геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых Института нефти и газа СКФУ Михаила Шерстюкова, вес динозавра, мог достигать трёх тонн.

Фото: пресс-служба СКФУ

Наскальная плита со следами древних рептилий могла бы пополнить интересный маршрут туристических достопримечательностей всего региона. Но, есть проблема. Из-за того, что плита лежит на территории режимного объекта, доступ к ней пока невозможен.

Как рассказали корреспонденту «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации Кисловодска, плита весит около 18 тонн. Подъехать близко на тяжелой технике к этому месту невозможно.

Фото: пресс-служба вуза

- На территории Национального парка «Кисловодский» планируют создать объекты туристического показа - парк неолита. И сотрудники парка работают над возможностью переноса части скалы со следами динозавра на территорию нового объекта.

А недавно учёные геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых СКФУ поехали в Кисловодск изучать единственный в России природный объект с сохранившимися отпечатками ног древних рептилий.

- В прошлом году мы на практике со студентами сделали геофизику, доказали, что объект не транспортабельный. Вот из-за чего поднялся шум, пока мы работали на плите, решили пойти дальше. И нашли следоносный слой. То есть слой от которого опечатались следы динозавра. Он уникальный, так как в этом наскальном разрезе - единственный. Мы начали его прослеживать и буквально через 350 метров вышли на это же плато и там нашли еще следы динозавров. Это где-то на уровне сенсации. Доказано, что в Кисловодске были условия для обитания динозавров. Уникально и то, что следы рептилий сохранились до наших дней, - рассказал ученый СКФУ Валерий Якушев.

- Тема сохранения этих следов остается актуальной, как и сам палеонтологический объект. И хочется чтобы следы динозавров на обломке кисловодской скалы стали достоянием жителей и гостей Ставрополья, - считает завинформационно-аналитическим отделом администрации Кисловодска Елена Полтавская.