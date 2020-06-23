Как на Ставрополье помогают семьям с детьми

Основа основ

Помощь семьям с детьми - основной приоритет социальной политики правительства Ставропольского края. В соответствии с краевой государственной программой «Социальная поддержка граждан» министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края разработало комплекс мер, и примерно половина всех социальных выплат касается именно этой категории. Семьям с детьми предоставляется 9 видов выплат из федерального бюджета и 8 из краевого.

- С прошлого года в крае реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках нацпроекта «Демография», - рассказали в министерстве соцзащиты населения края. - Его основная цель - привести к тому, чтобы количество детей в семьях увеличивалось. Поддержка в рамках регпроекта зависит от очередности рождения детей, что способствует долгосрочному финансовому планированию в семье и, как следствие, создает условия для повышения уровня доходов.

Одна из главных мер регпроекта - ежемесячная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае рождения в них третьего ребенка или последующих детей до достижения им возраста трех лет. Как отметили в краевом ведомстве, предоставление меры успешно апробировано в крае еще в 2013 году. С 2013 по 2019 годы число многодетных семей в крае увеличилось более чем на 12 тысяч - сейчас их более 39 тысяч, а воспитываемых в них детей стало больше на 50% - более 132 тысяч.

Поддержка семей с детьми стала одной из главных тем во время оглашения губернатором Ставрополья Послания перед краевой Думой. В частности, Владимир Владимиров сделал акцент на предоставлении ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, назначение которой проходит впервые в этом году.

Будет на что собрать детей в школу

Анастасия Трунова из Новоалександровска очень рассчитывает на получение пособия, которое полагается ее средней дочери - будущей первокласснице. Выплата утверждена постановлением правительства Ставропольского края от 22 апреля и назначается малоимущим семьям на каждого ребенка соответствующего возраста.

Молодая женщина в декретном отпуске - самой младшей в семье 9 месяцев, а первенцу уже 10 лет. Единственный добытчик в семье - муж, он работает в автосфере.

- Когда услышала о новом пособии, очень обрадовалась. Подала заявление на сайте Госуслуг. Удобно, что не надо никуда ходить, тратить время, собирать справки. И способ получения выбрала самый подходящий для нашей семьи - через Почту России, чтобы деньги принесли домой, - рассказывает Анастасия.

Заявительнице уже пришло на электронную почту подтверждение, что заявка одобрена. Выплаты в крае идут с начала июня, с доплатой с 1 января - с момента действия пособия. -

Подсчитала, получу порядка 29 тысяч рублей сразу. Для нашей семьи это очень хорошая помощь - такой внезапный подарок! Как раз хватит, чтобы собрать к 1 сентября моих школьников. Дочка идет в первый класс, а сын - в пятый. На каждого нужно около 10 тысяч - на форму, рюкзак, ручки, карандаши, рабочие тетради к учебникам. Но дети просят, чтобы им игрушки новые купили. Думаю, хватит и на подарки!.. В начале июня мы уже получили по 10 тысяч на старших детей и 5 тысяч на малышку - это федеральная помощь. Те деньги мы решили вложить в строительство сарая, где будем держать двух купленных недавно коз - такое молоко полезно детям.

Многие родители планируют потратить пособия на покупку формы и школьных принадлежностей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Справками займутся соцработники

Пособие детям от 3 до 7 лет - ежемесячное. Для его назначения среднедушевой доход в семье на человека должен быть не выше 9550 руб., а размер самого пособия - 4921,50 руб. Впервые для назначения требуется подать только заявление - остальное органы соцзащиты края делают сами, взаимодействуя со службами разных ведомств. Такой формат называется проактивным.

Заявление на выплату можно подать до 31 декабря. Независимо от даты обращения, выплаты будут произведены, начиная с 1 января. Как рассказали в краевом министерстве соцзащиты, подано больше 83 тысяч заявлений. Органы соцзащиты на местах занимаются их рассмотрением.

- Выплаты получат все, кому они положены. Мы делаем все возможное, чтобы ускорить процесс, но, поскольку эта мера поддержки впервые предоставляется в проактивном режиме, требуется время на получение сведений в соответствующих инстанциях, - рассказали в краевом министерстве. - На сегодняшний день органами соцзащиты подготовлено и отправлено более 5,3 миллиона запросов.

На платья и фрукты

Из краевого бюджета правительство Ставрополья в порядке софинансирования выделило 267 млн рублей на выплату пособий детям от 3 до 7 лет. Краевое министерство соцзащиты перечислило в муниципальные образования необходимые для выплат средства из бюджета. По предварительным расчетам ведомства, на получение нового пособия имеют право около 55 тысяч семей. С начала выплат более 3,5 тыс. семей получили пособие более чем на 4,8 тыс. детей.

В семье учительницы музыки и ИЗО в селе Долиновка Новоселицкого района пособие еще не получили, но ждут и строят планы, как его потратить. У Виктории Туаевой пятеро детей: старшему 20 лет, и он уже живет самостоятельно, а дочерям - 17, 14, 11 и 3 года. Новое пособие полагается только младшей. И будет она его получать, пока ей не исполнится 8 лет.

- Заявление я подала только 1 июня, когда смогла попасть в наш МФЦ, - рассказывает Виктория Александровна. - Деньги мне поступят на банковскую карту - так удобнее. Первую большую сумму потратим на всех дочек сразу - им уже пора гардероб обновлять, но не всегда удается это сделать. Муж у меня - фермер, у него только сезонный доход. А зарплату я одна получаю, с нее идут все ежемесячные платежи. Потом пособие будем тратить на питание - на фрукты, например.

Изменения к лучшему

Как рассказали в региональном министерстве, с 1 января ряд пособий претерпел изменения - увеличился размер, условия получения стали доступнее.

Пособие на первенца теперь смогут получать большее число ставропольских семей - порог нуждаемости повышен с полутора до двух прожиточных минимумов. Увеличился и период предоставления выплаты - с полутора до трех лет. А размер пособия вырос почти на 700 рублей - до 9843 руб.

Ежемесячная выплата на первенца включена в регпроект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», действует с прошлого года и уже доказала свою эффективность. Благодаря ей многие семьи решились на пополнение семьи.

Вдвое увеличен по решению губернатора размер пособия для многодетных семей. Теперь на каждого ребенка в семье с тремя и более детьми ежемесячно выплачивается по 700 рублей - для этого в бюджете края предусмотрено 1,2 млрд рублей. И эта выплата не зависит от дохода семьи.

Кстати, с 1 января все краевые меры поддержки проиндексированы на 3,8%.

Помощь бывает разная

Меры соцподдержки в крае не ограничиваются выдачей пособий. Порядка 80 тысяч человек получают реабилитационные, социально-психологические, социально-педагогические и другие услуги в соответствии с госпрограммой СК «Социальная поддержка граждан».

Министерство соцзащиты края постоянно развивает систему оказания услуг по реабилитации и адаптации детей-инвалидов, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и детей в социально неблагополучных семьях.

На базе четырех учреждений соцобслуживания краевое минсоцзащиты организовало помощь женщинам, в том числе беременным, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Эта работа ведется также в рамках регпроекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Региональное министерство по поручению губернатора края делает ставку на максимальное приближение услуг к месту проживания семей с детьми-инвалидами и оказанию помощи родителям в уходе за детьми: развивает надомное обслуживание, открывает группы дневного пребывания для детей с тяжелыми ментальными нарушениями, группы по присмотру и уходу, родителей консультируют и обучают новым приемам ухода и развития детей.

Действенной практикой в краевом министерстве соцзащиты считают социальное сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это целый комплекс различных услуг с привлечением других служб края.

Поддержка на старте

Иногда, чтобы помочь семье пережить сложную финансовую ситуацию, нужно подсказать, как действовать, и предоставить стартовый капитал. Семьям с детьми и низким уровнем доходов минсоцзащиты региона предлагает заключать социальный контракт. Деньги выдаются на открытие собственного дела, на учебу, на приобретение необходимого оборудования, на ведение личного подсобного хозяйства, помощь может быть ежемесячной или единовременной - все зависит от ситуации. Как показывает практика министерства, более половины участников проекта преодолевают трудности и улучшают свои условия жизни.

С начала года в крае уже заключено 128 социальных контрактов (за прошлый год - 95). В этом году по поручению губернатора сумма контракта увеличена вдвое - до 100 тысяч рублей, а из бюджета края на финансирование проекта выделяется вчетверо больше, чем в прошлом году, - с 5 до 20 млн рублей. До конца года краевое министерство планирует заключить порядка 200 контрактов в рамках регпроекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Подбор семей для заключения контрактов продолжается.

Учеба в декрете

Как облегчить мамам, сидящим в декрете с маленьким ребенком, выход на работу? Дать им возможность актуализировать свои знания или вообще поменять специальность - на более востребованную.

В феврале прошлого года у Юлии Луценко из Грачевки родилась дочка. Женщина не планировала задерживаться в декретном отпуске. Но для того, чтобы продолжать трудиться на прежней должности, требовалось пройти профессиональную переподготовку. Когда малышке было 4 месяца, Юлия начала учиться. Районный центр занятости населения предложил ей пройти дистанционный курс в рамках программы содействия занятости женщин, находящихся в декретном отпуске.

- Я не тратила деньги на дорогу к месту учебы, да и сама переподготовка для меня и моей организации была бесплатной. Занималась тогда, когда это было удобно, не оставляя без внимания ребенка. За три месяца обновила свои знания в соответствии с требованиями новых профессиональных стандартов и вышла на работу, - рассказала Луценко.

В этом году переобучение и повышение квалификации для женщин с детьми до трех лет краевое министерство проводит в рамках регпроекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (часть нацпроекта «Демография»).

На начало июня в крае более 500 женщин проходят переобучение по 31 специальности. Участвовать в проекте могут находящиеся в декрете женщины.

Для бизнеса - значит, для семьи

Помогая бизнесу, на уровне страны и края также оказывают помощь семьям и детям. Юлия и Николай Тюменевы - представители малого бизнеса. Их детский развлекательный центр в Ставрополе закрылся в конце марта, когда в крае начали действовать ограничительные меры в связи с эпидобстановкой.

- Если бы не федеральные и краевые меры поддержки бизнеса, нам бы пришлось попрощаться с сотрудниками. Как иначе выживать, если у твоего предприятия нет доходов?! - восклицает Юлия.

Молодая пара воспитывает дочерей 5 и 7 лет. А среди двух десятков сотрудников их центра больше половины - семьи с детьми, причем у многих по двое, по трое. Все они в это непростое время столкнулись с угрозой оказаться без средств к существованию.

- Наше предприятие как представитель пострадавшей отрасли получило льготный кредит на зарплату, федеральную субсидию из расчета на каждого сотрудника. И сейчас мы оформляем кредит на возобновление деятельности. Если к апрелю следующего года коллектив будет сохранен, а мы нацелены на это, то деньги просто спишутся. Без этой поддержки мы не смогли бы выдавать людям зарплату, платить за аренду помещения и, когда это будет возможно, вернуться к работе. Край тоже помогает. В прошлом году мы закупили игровое оборудование для центра и подали документы в минэкономразвития края на конкурс - для возмещения части затрат. В этом году получили субсидию правительства Ставропольского края - это большая помощь! Хочу сказать спасибо и консультантам ставропольского центра «Мой бизнес» - они постоянно отвечают на наши вопросы, разъясняют, подсказывают. Все это помогает нам сохранить бизнес и коллектив.

Среди мер поддержки бизнеса, инициированных правительством Ставропольского края, - организация «горячей линии» на базе центра «Мой бизнес», выдача займов ставропольским фондом микрофинансирования под 1%, снижение ставки налога на имущество и по упрощенной системе налогообложения и другие.

Пейте, дети, молоко

Благотворительная работа - раздача продуктов социально уязвимым гражданам - большая часть работы, которую курирует минсоцзащиты СК. Соцработники вместе с волонтерами разносят по адресам наборы с макаронами, крупами и консервами, молочку от предприятий края. С апреля по линии соцзащиты безвозмездную продуктовую помощь получили многодетные семьи, одинокие матери, семьи с детьми-инвалидами, всего 70 722 продуктовых набора. Они формировались на пожертвования, поступившие в Фонд социальной поддержки населения. Еще более 110 тысяч наборов было закуплено за счет краевого бюджета, по поручению губернатора края они попали в семьи льготных категорий с детьми школьного возраста.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Мамонтова, и. о. министра труда и соцзащиты населения СК.

Елена МАМОНТОВА, и. о. министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края:

- Дети - важнейший приоритет государственной политики нашей страны. Поправки в Конституцию России направлены на то, чтобы закрепить на самом высоком уровне эту мысль, которая уже звучит практически во всех мерах социальной поддержки. Важно поддерживать и оберегать детей, создавать их родителям, семьям все условия для всестороннего развития и воспитания юного поколения. Защищая и поддерживая институт семьи, материнства, отцовства и детства, мы заботимся о развитии и процветании страны. Считаю такие поправки в Основной закон страны правильными, актуальными и отражающими современное состояние общества.

СПРАВКА «КП»

Задать вопросы по пособиям можно: - в органы соцзащиты; - в МФЦ по месту жительства; - на сайте www.mincoc26.ru. Подать заявление можно: - лично в орган соцзащиты по месту жительства; - лично в МФЦ; - отправить письмо по почте; - на портале www.gosuslugi.ru

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2019 году общий объем средств на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в Ставропольском крае составил 2,6 млрд рублей. В 2020 году - 3,57 млрд, в том числе 97,22 млн рублей из краевого бюджета.

ВАЖНО!

Пособия получают более 115 тысяч ставропольских семей. В них воспитываются 210 тысяч детей.