2020-06-12T23:03:55+03:00
Происшествия

Горят провода и сносит фуры – ураган с градом и грозой обрушился на Ставрополье

Есть пострадавшие [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Многих стихия застала врасплох на трассеМногих стихия застала врасплох на трассеФото: СОЦСЕТИ
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На Ставрополье обрушился ураган с ливнем, грозой и градом. Стихия бушевала несколько часов, обрывая провода, срывая крыши и опрокидывая фуры на трассах.

Последствия непогоды.

Ветер разгонялся сильнее 23 м/с. В краевом МЧС «КП-Северный Кавказ» рассказали, что без света остались больше 10 тысяч человек. И нет электричества не только в частных домах, но социально-значимых объектах – больницах, отделениях полиции.

Фото: МЧС СК

Фото: МЧС СК

Град, ливень и ураган застали автолюбителей на трассе Ставрополь-Минводы.

В Андроповском районе без крыши над головой остались жители 2-этажного 4-квартирного дома. А в угол 3-этажного жилого дома в селе Курсавка ударила молния и на последнем этаже произошло короткое замыкание, к счастью, без пожара.

Раскаты молнии в небе сняли на камеру.Видео: www.instagram.com/inghost.live/

- На федеральной автомобильной дороге «Кавказ» в 40 км от города Минеральные Воды в результате сильного порывистого ветра произошло опрокидывание 11 автомобилей, среди которых 9 грузовых газелей и 2 фуры, - уточнили в МЧС СК. - Пострадал 1 человек, который был передан медикам и направлен в ЦРБ Андроповского района.

Кроме официальных данных о непогоде свидетельствуют ролики ставропольцев в сети:

Горят провода после удара молнии.Автор: www.instagram.com/vinogradovaksyhsa/

- Ехали сегодня домой. Молния ударила в электрический столб. Перекресток Карла Маркса-Войтика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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