2020-06-12T23:36:11+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 13 июня 2020: число выздоровевших приблизилось к 2 тысячам

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 13 июня 2020 года [информация обновляется]
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 13 июня 2020: сообщаем последнюю информацию о распространении COVID-19 в городе и крае.

По последним данным, в Ставрополе зарегистрировали 4 новых случая заражения. Общее число выявленных за все время больных выросло до 430 жителей.

В крае за сутки COVID-19 подтвердился еще у 84 человек. За весь период пандемии диагноз лабораторно подтвержден у 3509 жителей. В это число входят 67 случаев гибели и 1846 (+106 за сутки) - выздоровления.

В Минздраве СК уточняют, что в стационарах Ставрополья лечатся 588 пациентов с коронавирусом. А с внебольничной пневмонией, вызванной в том числе COVID-19 – 989.

- Инфекционное заболевание протекает тяжело у 64 человек, 19 из них поддерживаются аппаратами ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести 338 пациентов. Остальные чувствуют себя удовлетворительно, - комментируют в министерстве.

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На Ставрополье свободны 79% коек для больных новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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