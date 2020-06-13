Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 13 июня 2020: число выздоровевших приблизилось к 2 тысячам

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 13 июня 2020: сообщаем последнюю информацию о распространении COVID-19 в городе и крае.

По последним данным, в Ставрополе зарегистрировали 4 новых случая заражения. Общее число выявленных за все время больных выросло до 430 жителей.

В крае за сутки COVID-19 подтвердился еще у 84 человек. За весь период пандемии диагноз лабораторно подтвержден у 3509 жителей. В это число входят 67 случаев гибели и 1846 (+106 за сутки) - выздоровления.

В Минздраве СК уточняют, что в стационарах Ставрополья лечатся 588 пациентов с коронавирусом. А с внебольничной пневмонией, вызванной в том числе COVID-19 – 989.

- Инфекционное заболевание протекает тяжело у 64 человек, 19 из них поддерживаются аппаратами ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести 338 пациентов. Остальные чувствуют себя удовлетворительно, - комментируют в министерстве.

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На Ставрополье свободны 79% коек для больных новой коронавирусной инфекцией.