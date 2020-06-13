Коронавирус в КЧР, последние новости на 13 июня 2020: медиков вешают на улице

Коронавирус в КЧР, последние новости на 13 июня 2020: в республике на рекламных щитах городов и сел стали вешать медиков - плакаты с врачами в противочумных костюмах и словами благодарности. «Спасибо врачам за их труд, мужество, верность профессии» - говорится на баннере.

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Фото от оперативного штаба КЧР

В COVID-госпиталях Карачаево-Черкесии работают 617 медицинских работников. Это врачи, медицинские сестры, санитары и дезинфекторы.

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По информации республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в республике выявили 80 новых случаев заболевания, приблизив общее число зарегистрированных больных к 2 тысячам человек (1969). В том числе 584 выздоровели, а 10 - спасти не удалось.