2020-06-13T00:10:24+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 13 июня 2020: медиков вешают на улице

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 13 июня 2020 года [информация обновляется]
Евгения СОКОРЕВА
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Растет число больныхРастет число больныхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 13 июня 2020: в республике на рекламных щитах городов и сел стали вешать медиков - плакаты с врачами в противочумных костюмах и словами благодарности. «Спасибо врачам за их труд, мужество, верность профессии» - говорится на баннере.

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Фото от оперативного штаба КЧР

Фото от оперативного штаба КЧР

В COVID-госпиталях Карачаево-Черкесии работают 617 медицинских работников. Это врачи, медицинские сестры, санитары и дезинфекторы.

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По информации республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в республике выявили 80 новых случаев заболевания, приблизив общее число зарегистрированных больных к 2 тысячам человек (1969). В том числе 584 выздоровели, а 10 - спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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