Кадыров назвал сроки смягчения ограничительных мер в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о смягчении карантинных мер в республике. Послабления могут начаться 20 июня. Все зависит от эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом чеченский лидер рассказал по итогам заседания Оперштаба.

Кадыров напомнил, что в Чечне действует второй этап снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией. Отметим, что более 40 регионов России только приступают к первому этапу смягчения мероприятий.

- Решили, что после введения дополнительного коечного фонда, предположительно после 20 июня, рассмотрим возможность послабления мер. А пока надо набраться терпения, беречь себя и родных, - обратился Рамзан Кадыров к землякам.

Активных случаев заболевания инфекцией в Чечне на сегодняшний день - 323. Всего скончались18 пациентов. Министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов доложил Кадырову, что через несколько дней регион планирует выйти на плато по коронавирусу.

По словам главы республики, несмотря на поэтапное снятие ограничительных мер, необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, избегать людных мест:

- Болезнь никуда не исчезла, и вероятность заразиться сохраняется. Поэтому берегите себя и будьте здоровы, - заключил руководитель региона.

Ранее Кадыров сообщил, что Арабские Эмираты помогут Северному Кавказу в борьбе с коронавирусом.

Глава Чечни рассказал, что гуманитарную помощь окажут Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

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