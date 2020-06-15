2020-06-14T18:26:52+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 15 июня 2020: Минздрав назвал число умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 15 июня 2020 года [информация обновляется] Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 15 июня 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
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От болезни спасли 510 пациентов. 10 человек, к большому огорчению, скончалисьОт болезни спасли 510 пациентов. 10 человек, к большому огорчению, скончалисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 15 июня 2020: число зараженных с каждым днем все больше. Последние новости и статистика - в публикации "КП - Северный Кавказ".

По сведениям федерального оперативного штаба на утро 15 июня, в республике за все время выявили 2156 инфицированных. За сутки медики диагностировали COVID-19 у 98 человек.

От болезни спасли 510 пациентов. 10 человек, к большому огорчению, скончались. 705 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей.

В Оперативном штабе КЧР подвели первые итоги работы. Так с начала пандемии в медучреждения республики передали 266 тысяч средств индивидуальной защиты. И 67 632 продуктовых наборов получили нуждающиеся жители региона.

Такая продовольственная помощь оказывается региональным Оперативным штабом с начала пандемии на регулярной основе и некоторые семьи получили продуктовые наборы неоднократно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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