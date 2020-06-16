Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 16 июня 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: публикуем список с городами и селами с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения COVID-19.
Лидируют Ставрополь — 443 случая заражения за все время, Пятигорск — 401 случай и Невинномысск — 216.
Затем следуют:
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Ессентуки — 152
Кисловодск —149
Кочубеевское — 106
Михайловск — 82
Железноводск + Иноземцево — 75
Левокумское — 74
Чернолесское — 74
Благодарный — 68
Минеральные Воды — 60
Арзгир — 60
Будённовск — 56
Георгиевск — 55
Зеленокумск — 53
Нефтекумск — 50
Ессентукская — 43
Степное — 39
Эдельбай — 33
Зольская — 30
Иргаклы — 29
Барсуковская — 28.
Всего на Ставрополье выявлено 3759 (+82) случаев заражения новой коронавирусной инфекции COVID-19, подтвержденных лабораторно.. Летальный исход – 70. Выписано по выздоровлению – 1945 (+54).
ИСТОЧНИК KP.RU
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