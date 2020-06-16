2020-06-15T21:26:10+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 16 июня 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Растет число заболевшихРастет число заболевшихФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: публикуем список с городами и селами с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения COVID-19.

Лидируют Ставрополь — 443 случая заражения за все время, Пятигорск — 401 случай и Невинномысск — 216.

Затем следуют:

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Ессентуки — 152

Кисловодск —149

Кочубеевское — 106

Михайловск — 82

Железноводск + Иноземцево — 75

Левокумское — 74

Чернолесское — 74

Благодарный — 68

Минеральные Воды — 60

Арзгир — 60

Будённовск — 56

Георгиевск — 55

Зеленокумск — 53

Нефтекумск — 50

Ессентукская — 43

Степное — 39

Эдельбай — 33

Зольская — 30

Иргаклы — 29

Барсуковская — 28.

Всего на Ставрополье выявлено 3759 (+82) случаев заражения новой коронавирусной инфекции COVID-19, подтвержденных лабораторно.. Летальный исход – 70. Выписано по выздоровлению – 1945 (+54).

ИСТОЧНИК KP.RU

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