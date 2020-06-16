Сын полицейского и племянник экс-министра: кто стрелял по сотрудникам ДПС в Москве

Головорез Ратмир Галаев, расстрелявший полицейских в Москве на Ленинском проспекте — сын высокопоставленного наркополицейского местного ФСКН в отставке Азита и племянник бывшего министра имущества Ингушетии Аюпа. Оба родственника с той же фамилией, что у 24-летнего стрелка. И как утверждают в соцсети, у парня еще трое братьев – один служит в МВД Ингушетии.

ПРОСТОЙ ПАРЕНЬ С ЮРФАКА И БОЕВЫМ ОРУЖИЕМ В КАРМАНЕ

В Москву Ратмир приехал из крупного в Ингушетии города Назрань. Поступил на юрфак. Хотел податься в органы — как отец, переживший покушение в селе Экажево в 2008 году. Родня отрицает, что примерный парень спутался с экстремистами.

Здесь Ратмиру Галаев 13 лет

Мол, дядя с сентября по декабрь 2019 года руководил ингушским Минимущества, а отец дослужил до высокого поста в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. Но его Instagram хранит призывы к поддержке участников незаконного митинга в Ингушетии и спрашивает: «Почему вы не просите прощения у Аллаха?».

А главное не ясно — как простому парню с Северного Кавказа попали в карман 4 патрона калибром 9 миллиметров и переделанный под боевое оружие газовый пистолет «МР-79-9Т».

СТРЕЛЯЛ В СОТРУДНИКОВ ДПС В УПОР

На Ленинском проспекте Москвы в районе 156 дома сотрудники ДПС остановили водителя такси за нарушение ПДД – это видно на записи с камеры наблюдения. Вдруг в кадре появляется парень в кепке — уверено пересекает проезжую часть в направлении к полицейской машине и на расстоянии пары метров стреляет в сотрудников:

Племянник экс-министра имущества Ингушетии расстрелял полицейских в Москве.Уроженец Северного Кавказа расстрелял в Москве на Ленинском проспекте двух сотрудников ДПС

Прогремели 6 выстрелов. Из боевого оружия стрелок тяжело ранит одного полицейского, задевает другого — в ответ получает пулю из табельного пистолета в живот и падает. Но борьба продолжается. Очевидцы вызывают «Скорую». Обезоруженного стрелка в крови и двоих пострадавших сотрудников ГИБДД увозят в больницу.

Проверяется причастность парня к другим преступлениям

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ НЕ ПОПАДАЛ

Предварительно следствие считает, что преступник был под воздействием наркотиков и действовал в одиночку без сообщников. Ранее он не попадал в поле зрения полицейских. Но при этом проверяется его участие к другим преступлениям. Например, к громкому убийству в Москве главы ингушского Центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева. Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда убили 2 ноября этого года на улице Академика Анохина. Киллер подбежал к силовику и выстрелил в упор несколько раз. Потом застрелил и Абдулахмеда. Пока расследуется дело по факту покушения на убийство сотрудников ДПС.