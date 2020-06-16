Ставропольский филиал РАНХиГС: Банки пригрозили взиманием платы за обслуживание пластиковых карт

Антикризисное ограничение взимания платежей банками за прием платежей может привести к потерям порядка 15-15 млрд. рублей.

Если сохранятся ограничения экваринговых комиссий на уровне 1%, то банкам-эмитентам придется взимать деньги за выпуск и обслуживание пластиковых карт, а также мобильных приложений уже с конечных потребителей, могут сократиться программы лояльности.

Такие меры могут привести к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты, хотя за три месяца 2020 году по безналичной системе россиянами было оплачено товаров и услуг на сумму более 7 трлн. рублей, что на 9,7% больше, чем наличными деньгами.

Еще одной неприятной новостью, но уже для бизнеса, может стать перенесение на него расходов на обеспечение работы терминалов, за счет чего, в том числе, будет компенсироваться невыгодность обслуживания торговых с оборотом менее 12 млн. рублей безналичных платежей в год.

- В то же время, Банк России говорит о временном характере ограничения экваринговых комиссий, рассчитанном на поддержку малого и среднего бизнеса в период кризиса, поэтому будем надеяться на то, что граждане сохранят возможность оплачивать свои покупки безналичным способом, - комментирует доцент Ставропольского филиала РАНХиГСМухорьянова Оксана.