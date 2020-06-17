2020-06-16T18:00:29+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 17 июня 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
Поделиться:
Край возвращается к привычной жизни, но число больных растетКрай возвращается к привычной жизни, но число больных растетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: о населенных пунктах с наибольшим числом жителей, у которых подтвердился COVID-19, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Для читателей "КП" мы собрали города и села в актуальный на 17 июня список:

Что ставропольцы думают о проведении парада Победы в условиях коронавируса

00:00
00:00

Ставрополь — 454

Пятигорск — 369

Невинномысск — 227.

Ессентуки — 154

Кисловодск —165

Кочубеевское — 108

Михайловск — 84

Иноземцево — 65

Левокумское — 74

Чернолесское — 74

Благодарный — 79

Минеральные Воды — 66

Арзгир — 60

Будённовск — 56

Георгиевск — 62

Зеленокумск — 53

Нефтекумск — 50

Ессентукская — 44

Степное — 39

Эдельбай — 36

Незлобная — 33

Светлоград — 31

Зольская — 30

Барсуковская — 30

Иргаклы — 29

Лысогорская — 28

Горячеводский — 26

Ачикулак — 25

Курорты эры коронавируса: как Кавминводы встречают отдыхающих сезона-2020

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чем самозанятый лучше фрилансера?
Репетиторы, тренеры, фотографы, няни, компьютерные мастера и так далее — люди этих и многих других профессий, так называемые самозанятые, сильно пострадали от пандемии коронавируса. На какие меры поддержки они могут рассчитывать?
Новости 24
В Карачаево-Черкесии бесследно пропали двое маленьких детей
После ливня с градом затопило улицы Владикавказа
В Ставрополе нанесут разметку для парада Победы
Насильника школьницы поймали через 12 лет: чем он занимался все это время
Умер пятый раненый участник перестрелки в Ингушетии
На Ставрополье разработали систему реабилитации пациентов с коронавирусом
Губернатор Василий Голубев перед выборами раскритиковал сам себя
В Пятигорске начали реабилитацию пациентов после коронавируса
Стычка, с которой началась перестрелка в Назрани, попала на видео
На Ставрополье стихия повалила деревья, снесла крыши домов
На Ставрополье преподаватель вуза получила взятку за сдачу экзаменов оптом
В Ставрополе две улицы останутся без воды 17 июня
Появилось видео с крупной перестрелки в Ингушетии
На Ставрополье аварийный «Масонский дом» пытаются признать памятником архитектуры
Мэр Иван Ульянченко впервые осмотрел Ставрополь
Регионы Северного Кавказа отстают по уровню благосостояния семей
Программа господдержки помогла восстановить спрос на автокредиты
На Ставрополье жители обязаны обеспечивать представителям газовых служб доступ в свои квартиры
На Ставрополье доноры сдали более 500 литров крови за неделю
В Ставрополе служебная собака помогла полицейским найти тайник с наркотиками
В Ставрополе лошади впервые поучаствуют в параде Победы
На Ставрополье работающих с COVID-19 медиков отправят в санатории
На Ставрополье три ребенка попали под колеса машин за сутки