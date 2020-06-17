Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 17 июня 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: о населенных пунктах с наибольшим числом жителей, у которых подтвердился COVID-19, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Для читателей "КП" мы собрали города и села в актуальный на 17 июня список:
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Ставрополь — 454
Пятигорск — 369
Невинномысск — 227.
Ессентуки — 154
Кисловодск —165
Кочубеевское — 108
Михайловск — 84
Иноземцево — 65
Левокумское — 74
Чернолесское — 74
Благодарный — 79
Минеральные Воды — 66
Арзгир — 60
Будённовск — 56
Георгиевск — 62
Зеленокумск — 53
Нефтекумск — 50
Ессентукская — 44
Степное — 39
Эдельбай — 36
Незлобная — 33
Светлоград — 31
Зольская — 30
Барсуковская — 30
Иргаклы — 29
Лысогорская — 28
Горячеводский — 26
Ачикулак — 25
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ИСТОЧНИК KP.RU
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