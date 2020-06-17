2020-06-17T01:55:32+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 17 июня 2020: выход из самоизоляции и новые смерти

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 17 июня 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 17 июня 2020: суточная смертность от COVID-19 снова выросла, количество активных больных растет, республика выходит из режима самоизоляции. Последние новости о распространении коронавируса в Дагестане от «КП - Северный Кавказ».

По данным оперативного штаба на утро 17 июня за сутки в регионе зафиксировано 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число больных выросло до 6745 человек.

Отметим, что продолжает расти число активных больных. Количество выздоровлений существенно ниже прироста — в среднем на 50-70 человек в сутки. На данный момент в больницах остается 1637 дагестанцев.

За последние 24 часа выписаны лишь 26 жителей республики. Таким образом их общее число достигло 4780 человек. Смертность, к несчастью, тоже растет — 9 пациентов скончались от COVID-19 за последние сутки. Всего зафиксировано 328 летальных исходов. Отметим, что от вирусной пневмонии скончалось ещё порядка 700 дагестанцев.

С 15 июля регион приступил к первому этапу выхода из режима самоизоляции. Людям разрешили посещать парки и скверы, а также заниматься спортом на свежем воздухе. Открылись небольшие непродуктовые магазины с площадью до 400 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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