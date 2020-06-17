2020-06-17T11:00:41+03:00
Общество

Ставропольский филиал РАНХиГС: в Минтруде РФ оценили идею сократить январские праздники

Данное нововведение предлагается применить только к 2021 года, а в дальнейшем, праздники будут проходить так, как это предусмотрено в Трудовом кодексе (с 1 по 8 января)
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба вузаФото: пресс-служба вуза
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Совет Федерации выступил с предложением о сокращении количества новогодних каникул до трех дней, обосновывая это тем, что дополнительные рабочие дни позволят компенсировать в некоторой степени потери от пандемии короновируса.

Данное нововведение предлагается применить только к 2021 года, а в дальнейшем, праздники будут проходить так, как это предусмотрено в Трудовом кодексе (с 1 по 8 января).

Минтруд заявило том, что данное предложение должно рассматриваться со стороны самих работников и работодателей, и только при поддержке их подавляющего большинства, данное предложение может быть поддержано.

Профсоюзы уже выступили против данного нововведения, так как, по их мнению, дополнительные четыре рабочих дня не смогут в полной степени компенсировать три месяца простоя экономики, а вот на социальную волну негатива, в случае принятия данного мероприятия, можно рассчитывать.

- Эксперты также считают, что сокращение новогодних праздников не принесет должного эффекта, так как малый бизнес все равно уйдет на полные каникулы, то есть сокращение новогодних каникул коснется исключительно бюджетный сектор, - считает профессорСтавропольского филиала РАНХиГСШаталова Ольга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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