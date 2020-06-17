«Подвела самоуверенность»: убийца семьи 20 лет прожил на свободе, а попался на пустяке

В 2000 году 24-летний Анатолий Зименков со сводным братом Андреем и двумя приятелями пошли грабить семью в маленьком хуторе Воровский (Ставропольский край). Знали, что дело кончится убийством — иначе всех опознают. В перчатках и масках с обрезом охотничьего ружья и монтировкой головорезы ворвались в простой небогатый дом. Семейную пару жестоко избили и связали. Комнаты перевернули вверх дном. Хватали все, что видели: футболки, шоколадки, вафли, вино. Из ценного попались жалкие 7,5 тысяч рублей. Дом с хозяевами сожгли.

Нашли всех, кроме Анатолия Зименкова — 20 лет ему удавалось скрываться от наказания.

- Он сбежал во время задержания брата и все это время жил и работал без документов. Первые 8 лет — на животноводческих точках в селах края. В 2008 году переехал в Ставрополь. Представлялся фамилией матери, неофициально работал на стройках, - рассказал «КП-Северный Кавказ» сотрудник Петровского межрайонного следственного отдела следственного управления СК Игорь Сушко.

За 20 лет убийца ни разу не попался на глаза полицейским или в руки к врачам, а отсутствие документов не сильно-таки мешало ему жить и строить отношения с женщинами. А в последнее время преступник настолько был в уверен — все позади, что вернулся в родной хутор проведать родню. Так его опознали местные и вычислили следователи. Подвела самоуверенность. Вот кадры недавнего следственного эксперимента, на которых убийца вспоминает, как расправился с парой в далеком 2000 году:

В Ставропольском крае задержан обвиняемый в разбойном нападении на семью и убийстве супругов.Видео: СКР по СК

- Хозяин в проходе был, я нанес один удар по голове. Монтировка вылетела из рук, пошел искать под кровать. Не нашел. Пошел искал деньги в тумбочке, - признается беглец..

Судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следствие будет готово передать материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и направления его в суд, - комментируют в Следственном комитете Ставропольского края.Кстати, его соучастникам еще в 2000 году дали от 20 до 22 лет «строгача».