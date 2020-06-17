Всадники, спасатели, полицейские — в Карачаево-Черкесии брошены все силы на поиски пропавших детей

В Карачаево-Черкесии продолжаются масштабные поиски пропавших накануне 13-летней Ксюши Прядкиной и ее 6-летнего брата Паши. Только спасателей — почти 300 человек. Детей ищут полицейские, волонтеры. На помощь приехали профессиональные поисковики со Ставрополья, из Краснодарского края, Адыгеи. К операции подключились добровольцы — всадники прочесывают 30 км степей и гор от аула Бесленея до аула Апсуа, рыбаки на лодках изучают воды реки Большой Зеленчук — детей могло унести течением.

- На месте работает 62 конных расчета, беспилотный летательный аппарат и сотрудники Росгвардии, - добавили волонтеры «Лиза Алерт»

Работу осложняет недавний ураган, из-за которого в реке поднялся уровень воды. Фото: МЧС КЧР

- Я сама с Бесленея, там есть летом глубокие места, ещё и вода поднялась, - рассказывает местная жительница.

Об исчезновении детей стало известно 16 июня днем. В 14:40 в районное отделение МВД обратилась мать с заявлением. Сказала, что около 12:00 дочь с сыном ушли гулять с кошары в 3 км севернее аула Бесленеи . И почти 3 часа их нет, а сотовый телефон, который они взяли — не доступен.

К сожалению, поиски не дают результатов. Фото: МЧС КЧР

До глубокой ночи сотни человек буквально прощупывали каждый метр — никаких следов. Ксюша ростом до 140 см, среднего телосложения с карими глазами и темными волосами до плеч. Из дома ушла в джинсовых шортах и белой майке. Паша ростом 120 см, худощавого телосложения со светлыми волосами. Был одет в синие шорты.

Фото детей

- В случае обнаружения или получения значимои информации, просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть МО МВД России «Хабезскии » или любой другой отдел полиции, - говорят полицейские.

Телефон: 8 (87873) 51-7-02 или 02, по сотовои связи – 102.

За поисками лично следят министр внутренних дел республики Александр Мельниченко, глава МЧС по КЧР Александр Голоколенко и руководитель администрации Хабезского района Руслан Шаков.