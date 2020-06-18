Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 18 июня 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: публикуем актуальный список на сегодняшнее утро. По информации местного Роспотребнадзора, наибольшее число больных зарегистрировали:
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Ставрополь — 471
Пятигорск — 374
Невинномысск — 236
Ессентуки — 164
Кисловодск —176
Кочубеевское — 108
Михайловск — 84
Иноземцево — 65
Левокумское — 74
Чернолесское — 74
Благодарный — 79
Минеральные Воды — 74
Нефтекумск — 61
Арзгир — 60
Будённовск — 56
Георгиевск — 62
Зеленокумск — 56
Ессентукская — 47
Степное — 39
Эдельбай — 36
Ипатово — 35
Незлобная — 33
Светлоград — 32
Зольская — 30
Барсуковская — 30
Иргаклы — 29
Лысогорская — 28
Горячеводский — 26
Ачикулак — 25
ИСТОЧНИК KP.RU
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