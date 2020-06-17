И. о. руководителя управления СК РФ по Дагестану госпитализирован после ДТП

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП. Инцидент произошел сегодня, 17 июня, в Каякентском районе республики.

Как сообщили в экстренных службах района, Потанина доставили в больницу. По предварительной версии, внедорожник, в котором ехали пострадавшие, перевернулся.

Врачи оценивают состояние Потанина, как тяжелое.

Сообщается, что в автомобиле находились трое человек. Кроме Потанина были еще водитель и сотрудник ГСУ по СКФО. Правоохранители выясяют подробности происшествия.

Олегу Потанину 49 лет. Он работает в СУ СК РФ по Дагестану с 2012 года, в апреле 2016 года был назначен на должность заместителя руководителя, а в сентябре 2019 года — и. о. руководителя управления.