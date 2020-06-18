2020-06-18T12:17:15+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 18 июня 2020: позитивная динамика, заражения и смерти

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 18 июня 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Артем КИЛЬКИН
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 18 июня 2020. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса на территории Республики Дагестан: количество зараженных, число выздоровевших и летальных исходов за последние сутки.

По данным на утро 18 июня 2020 года диагноз «новая коронавирусная инфекция» поставлен 90 жителям Дагестана. Общее число зараженных выросло до 6927 человек.

Сохраняется тенденция к увеличению числа активных больных — на сегодня их уже 1765 человек. Она связана с существенной разницей между числом зараженных и выздоровевших. Так, за последние 24 часа выписано лишь 22 человека. Всего переболело 4824 дагестанца.

К сожалению, продолжает расти число летальных исходов. За сутки умерло ещё 3 человека, общее число смертей — 338. Отметим, что ещё порядка 700 человек скончались от вирусной пневмонии.

Напомним, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко продолжает работу на территории Дагестана. Он отмечает, что в регионе происходит спад заболеваемости COVID-19, а медики оснащены всем необходимым и используют самые современные методы лечения от коронавируса. Поэтому республика поступательно выходит из трудной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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