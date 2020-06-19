2020-06-18T17:08:01+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 19 июня 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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--Фото: Артем КИЛЬКИН
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: актуальный список с городами и селами на 19 июня. Информацию получили от регионального управления Роспотребнадзора. Указываем населенные пункты Ставрополья с наибольшим числом больных COVID-19:

Что ставропольцы думают о проведении парада Победы в условиях коронавируса

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Ставрополь — 481

Пятигорск — 378

Невинномысск — 236

Ессентуки — 164

Кисловодск — 204

Кочубеевское — 108

Михайловск — 91

Иноземцево — 65

Левокумское — 74

Чернолесское — 74

Благодарный — 79

Минеральные Воды — 74

Нефтекумск — 61

Арзгир — 60

Будённовск — 56

Георгиевск — 69

Зеленокумск — 60

Ессентукская — 53

Степное — 39

Эдельбай — 36

Ипатово — 37

Незлобная — 33

Светлоград — 32

Зольская — 30

Барсуковская — 30

Иргаклы — 29

Лысогорская — 28

Озек-Суат — 28

Горячеводский — 26

Ачикулак — 25

ИСТОЧНИК KP.RU

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