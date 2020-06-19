2020-06-19T01:06:08+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 19 июня 2020: позитивная динамика, заражения и смерти

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 19 июня 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 19 июня 2020. «КП - Северный Кавказ» рассказывает самую актуальную информацию о распространении COVID-19 на территории республики: новости, статистика, яркие истории.

По данным на утро 19 июня 2020 года коронавирусом в Дагестане заражено 6927 человек. Суточный прирост медленно уменьшается: две недели назад речь шла о 120 заболевших в сутки, на сегодня суточный прирост составляет 90 человек.

Однако число активных пациентов продолжает расти. Случаев выздоровления за 24 часа на 60-70 меньше, чем случаев заражения. За последние сутки прирост составил 65 активных больных: 22 человека выписаны из больниц, трое скончались. Общее число находящихся в больницах дагестанцев — 1765 человек.

К несчастью, продолжает расти число летальных исходов. От коронавируса умерло уже 338 жителей. Ещё порядка 700 погибли от вирусной пневмонии. Большая часть пневмоний, по мнению главного пульмонолога, была связана с COVID-19.

Кроме того, в регионе открылся единый контактный номер для пациентов, по которому они могут сообщить о нарушениях и оценить качество медицинской помощи в больницах Дагестана.

— По новому номеру «горячеи линии» можно будет оставить обращения по качеству и доступности оказываемои медицинскои помощи. Он станет многоканальным, чтобы дозвониться было ещё проще. Обращаться можно по номеру +7 (8722) 78-03-03, — сообщает пресс-служба Минздрава республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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