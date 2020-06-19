Ставропольский филиал РАНХиГС:об участии органов местного самоуправления в реализации национальных проектов

Ежегодно Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации анонсирует подготовку ежегодного доклада о местном самоуправлении в России.

В 2020 году тема доклада посвящена актуальной муниципальной проблематике «Участие органов местного самоуправления в реализации национальных проектов».

В подготовке доклада приняли участие и преподаватели кафедры государственного и муниципальное управления и менеджмента Ставропольского филиала РАНХиГС.

- В материалах доклада отражена практика и проблемные вопросы участия органов местного самоуправления по отдельным национальным проектам в Ставропольском крае. Предложены пути по совершенствованию привлечению органов местного самоуправления края к решению глобальных задач, нашедших отражение в региональных проектах.Действенным механизмом реализации региональных проектов, на мой взгляд, будет являться участие органов местного самоуправления в разработке и реализации муниципальных и региональных проектов,разрабатываемых в рамках национальных проектов, - прокомментировала Лебедева Елена, заместитель директора Ставропольского филиала РАНХиГС.