2020-06-19T13:56:39+03:00
Общество

Ставропольский филиал РАНХиГС:об участии органов местного самоуправления в реализации национальных проектов

В 2020 году тема доклада посвящена актуальной муниципальной проблематике «Участие органов местного самоуправления в реализации национальных проектов»
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба вузаФото: пресс-служба вуза
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Ежегодно Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации анонсирует подготовку ежегодного доклада о местном самоуправлении в России.

В 2020 году тема доклада посвящена актуальной муниципальной проблематике «Участие органов местного самоуправления в реализации национальных проектов».

В подготовке доклада приняли участие и преподаватели кафедры государственного и муниципальное управления и менеджмента Ставропольского филиала РАНХиГС.

- В материалах доклада отражена практика и проблемные вопросы участия органов местного самоуправления по отдельным национальным проектам в Ставропольском крае. Предложены пути по совершенствованию привлечению органов местного самоуправления края к решению глобальных задач, нашедших отражение в региональных проектах.Действенным механизмом реализации региональных проектов, на мой взгляд, будет являться участие органов местного самоуправления в разработке и реализации муниципальных и региональных проектов,разрабатываемых в рамках национальных проектов, - прокомментировала Лебедева Елена, заместитель директора Ставропольского филиала РАНХиГС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ставропольский филиал РАНХиГС:об участии органов местного самоуправления в реализации национальных проектов
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