Ставропольский филиал РАНХиГС: Минэкономразвития улучшило макроэкономический прогноз

Минэкономразвития улучшило макроэкономический прогноз. Падение ВВП в 2020 году составит 4,8% вместо 5%. А среднегодовая цена на нефть составит $40 за баррель. В 2021 году цена на топливо приблизится к $43,3.

Прогноз по стоимости нефти оправдан соглашением ОПЕК+. Курс нацвалюты в 2020 году пересмотрен с 72,6 рубля за доллар до 69,8 рубля. Предполагается, что в 2021-м американская валюта будет стоить 70,8 рубля — почти на четыре рубля меньше, чем прогнозировалось ранее. В 2021 году валюта США будет стоить 70,8 рубля вместо 74,7.

К 2023 году курс рубля должен составить 71,1 рубля за доллар. Это значит, что экономика РФ восстановится быстрее, чем ожидалось. Инфляция на конец 2020 года понижена с 4 до 3,5%..

—Среднесрочные прогнозы минэкономразвития являются основой бюджетного планирования. Выполнение условий соглашений в рамках сделки ОПЕК+ позволит удержать заложенную в бюджете цену отсечения $42,4 за баррель. Если макроэкономический прогноз оправдается, то особых проблем с исполнением доходной части федерального бюджета в стране не возникнет, — считает доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Воробьева Елена.