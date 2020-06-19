2020-06-19T13:56:39+03:00
Общество

Ставропольский филиал РАНХиГС: Минэкономразвития улучшило макроэкономический прогноз

Прогноз по стоимости нефти оправдан соглашением ОПЕК+. Курс нацвалюты в 2020 году пересмотрен с 72,6 рубля за доллар до 69,8 рубля.
Руслан АПОЛЛОНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба вузаФото: пресс-служба вуза
Изменить размер текста:

Минэкономразвития улучшило макроэкономический прогноз. Падение ВВП в 2020 году составит 4,8% вместо 5%. А среднегодовая цена на нефть составит $40 за баррель. В 2021 году цена на топливо приблизится к $43,3.

Прогноз по стоимости нефти оправдан соглашением ОПЕК+. Курс нацвалюты в 2020 году пересмотрен с 72,6 рубля за доллар до 69,8 рубля. Предполагается, что в 2021-м американская валюта будет стоить 70,8 рубля — почти на четыре рубля меньше, чем прогнозировалось ранее. В 2021 году валюта США будет стоить 70,8 рубля вместо 74,7.

К 2023 году курс рубля должен составить 71,1 рубля за доллар. Это значит, что экономика РФ восстановится быстрее, чем ожидалось. Инфляция на конец 2020 года понижена с 4 до 3,5%..

—Среднесрочные прогнозы минэкономразвития являются основой бюджетного планирования. Выполнение условий соглашений в рамках сделки ОПЕК+ позволит удержать заложенную в бюджете цену отсечения $42,4 за баррель. Если макроэкономический прогноз оправдается, то особых проблем с исполнением доходной части федерального бюджета в стране не возникнет, — считает доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Воробьева Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Ставропольского филиала РАНХиГС»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ставропольский филиал РАНХиГС:об участии органов местного самоуправления в реализации национальных проектов
В 2020 году тема доклада посвящена актуальной муниципальной проблематике «Участие органов местного самоуправления в реализации национальных проектов»
Новости 24
В Ставрополе рассказали, как получить разрешение на установку памятника на кладбище
В Ставрополе на асфальте у больницы медикам оставили послание
В Пятигорске из-за коронавируса закрыли рынок «Лира»
Сильные дожди на выходных угрожают Ставрополью подтоплением
Суд вынес приговор бывшему мэру со Ставрополья
В Минздраве Ставрополья объяснили прирост заболевших коронавирусом
На Ставрополье за сутки провели более 4 тысяч исследований на коронавирус
Губернатор Ставрополья объяснил свое резкое похудение
В Пятигорске рынок «Лира» могут снова закрыть из-за коронавируса
Власти Пятигорска объявили войну уличным гонщикам
Оплачивать покупки теперь можно фитнес-браслетом
В Ставрополе некоторые улицы 19 июня останутся без света
Губернатор разрешил школьникам Ставрополья провести выпускные вечера
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 4155
На Ставрополье побит антирекорд по заболевшим коронавирусом
Жителя Кабардино-Балкарии осудили за планирование теракта на 9 Мая
Губернатор призвал жителей Ставрополья выходить из теневой занятости
Выпускникам со Ставрополья устроят торжество в 2021 году