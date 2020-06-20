Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 20 июня 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: "КП" собрала актуальный на 20 июня 2020 список с городами, селами и аулами региона, где зарегистрировано наибольшее число инфицированных COVID-19.
Ставрополь — 500
Пятигорск — 378
Невинномысск — 243
Ессентуки — 178
Кисловодск — 212
Кочубеевское — 108
Михайловск — 91
Иноземцево — 65
Левокумское — 74
Чернолесское — 74
Благодарный — 79
Минеральные Воды — 74
Нефтекумск — 61
Зеленокумск — 60
Арзгир — 60
Будённовск — 56
Георгиевск — 62
Ессентукская — 53
Степное — 39
Эдельбай — 36
Ипатово — 37
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Незлобная — 33
Светлоград — 32
Зольская — 30
Барсуковская — 30
Иргаклы — 29
Лысогорская — 28
Озек-Суат — 28
Горячеводский — 26
Казьминское — 26
Ачикулак — 25
ИСТОЧНИК KP.RU
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