2020-06-19T15:38:25+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 20 июня 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Растет число инфицированныхРастет число инфицированныхФото: Артем КИЛЬКИН
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: "КП" собрала актуальный на 20 июня 2020 список с городами, селами и аулами региона, где зарегистрировано наибольшее число инфицированных COVID-19.

Ставрополь — 500

Пятигорск — 378

Невинномысск — 243

Ессентуки — 178

Кисловодск — 212

Кочубеевское — 108

Михайловск — 91

Иноземцево — 65

Левокумское — 74

Чернолесское — 74

Благодарный — 79

Минеральные Воды — 74

Нефтекумск — 61

Зеленокумск — 60

Арзгир — 60

Будённовск — 56

Георгиевск — 62

Ессентукская — 53

Степное — 39

Эдельбай — 36

Ипатово — 37

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Незлобная — 33

Светлоград — 32

Зольская — 30

Барсуковская — 30

Иргаклы — 29

Лысогорская — 28

Озек-Суат — 28

Горячеводский — 26

Казьминское — 26

Ачикулак — 25

ИСТОЧНИК KP.RU

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